6 مليارات دولار قيمة المشاريع العقارية بدبي في 2017

قالت دائرة الأراضي والأملاك في دبي إن عدد المشاريع التي تم تدشينها منذ بداية العام الجاري بلغ 68 مشروعا بقيمة 21 مليار درهم (حوالي 5.7 مليار دولار).

وذكرت الدائرة أن عدد المشاريع العقارية، التي تم تدشينها من بداية عام 2016 هو 88 مشروعا.

وقال "سلطان بطي بن مجرن" مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: "إن دبي تشهد في الوقت الراهن اهتماما متزايدا لدى المستثمرين الدوليين وهو ما يرسخ الثقة في حيوية القطاع العقاري وآفاقه المستقبلية".

وشهد النصف الأول من العام الجاري إطلاق مشروعات على خلفية الطلب المتنامي في السوق العقاري، وتلبية لتطلعات المستثمرين من مختلف الجنسيات، حيث تم تسجيل 68 مشروعا عقاريا.

وأضاف بن مجرن أن عدد المشاريع المنجزة، التي تم تسليمها على مدار 10 سنوات منذ إنشاء مؤسسة التنظيم العقاري قد بلغ 535 مشروعا من مختلف الأحجام والاستخدامات، وشهد النصف الأول من هذا العام إنجاز 24 مشروعا كان قد تم الشروع فيها خلال السنوات السابقة.