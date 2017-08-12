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موجة الحرّ أحدثت ندرة في المنتجات الفلاحية الموسمية

ارتفاع قياسي في أسعار الخضر والفواكه بالأسواق

  12 أوت 2017 - 21:18   قرئ 49 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
ارتفاع قياسي في أسعار الخضر والفواكه بالأسواق

تواصل بورصة أسعار الخضر الموسمية على غرار الطماطم، السلاطة والكوسة «القرعة»، التهابها للأسبوع الثالث على التوالي والتي تجاوز سعر بعضها عتبة 100 دج للكيلوغرام الواحد في سوق الجملة، ما أرجعه وكلاء تجار الجملة للخضر والفواكه إلى ندرة في الإنتاج بسبب درجات الحرارة القصوى المسجلة في الأسابيع الماضية ما أتلف الغلة الموسمية التي من المفترض أن تُعرض بأسعار منخفضة، في الوقت الذي يُنتظر استمرار ارتفاعها إلى ما بعد عيد الأضحى.  

تعرف بعض أسواق الخضر منذ أزيد من أسبوعين التهابا غير مسبوق مقابل استقرار أسعار الفواكه، وهو ما أثار استياء المواطنين وبالخصوص أن المنتجات الفلاحية موسمية ومن المفترض أن تسجل السوق الوطنية فائضا في إنتاجها، أين أرجع رئيس الجمعية الوطنية لوكلاء تجار الجملة للخضر والفواكه محمد مجبر في اتصال خص به «المحور اليومي»، ندرة المنتجات سالفة الذكر إلى ارتفاع غير مسبوق لدرجات الحرارة لم تشهده البلاد منذ سنوات عديدة فضلا عن نشوب حرائق مهولة بالغابات والتي أتت على الأخضر واليابس وزحفت لبعض الأراضي الفلاحية، وهو ما أدى -حسب مجبر- إلى صعوبة عملية جني محصول الطماطم والسلاطة وكذا القرعة مما أدى إلى كسادها وفسادها باعتبارها منتجات زراعية حساسة تتأثر بارتفاع درجات الحرارة، مضيفا بأن الأسعار ستظل على هذا المستوى إلى فترة ما بعد عيد الأضحى. وأضاف محدثنا في سياق ذي صلة بأن الالتهاب المسجل في السوق خالف كل توقعات التجار والفلاحين حول وفرة المنتوجات الفلاحية الموسمية بأسعار منخفضة إلى غاية نهاية سبتمبر المقبل، مثل التي شهدتها السوق الوطنية في رمضان المنصرم، إلا أن صيف 2017 -يضيف محدثنا-الذي شهد درجات حرارة جد مرتفعة ساهم في فساد المحاصيل الزراعية الموسمية.  

وأوضح ممثل وكلاء تجار الجملة للخضر والفواكه بسوق الكاليتوس، بأن سوق الخضر ستشهد انخفاضا طفيفا في الأسعار مع دخول الغلة الجديدة لمناطق الهضاب العليا منتصف أوت الجاري، والمتمثلة في منتوج القرعة والسلاطة وهما المادتين اللتان تعرفان استهلاكا واسعا وإقبالا معتبرا في فترة الصيف خاصة وتزامنها مع بلوغ عدد الأفراح والمناسبات ذروتها.

ونفى محدثنا سبب ارتفاع الأسعار إلى اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، والتي من المنتظر أن ترتفع أكثر في الأسبوع الأخير قبل العيد. وبالمقابل دعا مجبر وزارتيّ الفلاحة والتجارة إلى ضرورة دعم الفلاح الذي يعد الحلقة الأضعف دائما في السلسلة التجارية، من خلال تطوير وتنظيم مجال الصناعات التحويلية التي تسجل نقصا فادحا في المصانع المتخصصة في استقبال فائض الإنتاج الزراعي بمختلف أنواعه على غرار الطماطم، الفلفل الأخضر، الأمر الذي من شأنه ضمان هامش ربح الفلاح واستقرار الأسعار في السوق الوطنية دون تسجيل أي أزمات ندرة وما ينجر عنها المضاربة في الأسعار وإلهابها.

 
  مريم سلماوي

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