انخفاض مرتقب لأسعار السلع المستوردة بعد ارتفاعها الفاحش

مستوردون يتنفسون الصعداء بعد الإفراج عن حاوياتهم المحجوزة

تنفس مستوردون وتجار الصعداء بعد قرار وزير التجارة عبد الحفيظ ساسي بالإفراج عن السلع المحجوزة في الموانئ والتي استوردها أصحابها قبل الانطلاق في تطبيق نظام السلع، حيث سارع المستوردون إلى اخراج حاوياتهم لتلبية حاجيات السوق التي عرفت نقصا فادحا في بعض المواد، أدى إلى ارتفاع أسعارها.

باشر العديد من المستوردين والمتعاملين الاقتصادين في إتمام جميع الإجراءات لإخراج سلعهم التي كانت محجوزة بموانئ الجزائر، جراء فرض الحكومة لرخص استيراد شملت منتجات جديدة على غرار الشكولاطة، البلاستيك، السجادات والعديد من مواد البناء، ففور اصدار وزير التجارة عبد الحفيظ ساسي لقرار الافراج عن السلع المحجوزة في الموانئ، سارع المستوردون الذين يملكون وثائق تثبت انهم قاموا بتقديم طلبات لسلعهم قبر تطبيق نظام رخص الاستيراد إلى تحرير حاوياتهم المعبئة بمختلف المواد والسلع والتي كلفت أموالا باهظة، لينفس هؤلاء الصعداء بعد تجنبهم خسائر مالية فادحة كانت ستؤدي بهم إلى الإفلاس وتعليق نشاطهم إلى وقت غير معلوم. في السياق ذاته، عرفت مختلف موانئ الجزائر على غرار ميناء العاصمة، سكيكدة، عنابة ووهران نشاطا كبيرا، حيث اصطفت شاحنات الوزن الثقيل أمام الموانئ لإخراج الحاويات وتسليمها لأصحابها، بعدما عرفت تلك الموانئ ركودا لم يعهده عمالها منذ سنوات طويلة. ومن المنتظر أن تعرف أسعار العديد من المواد المستوردة انخفاضا خلال الأيام القليلة المقبلة، بعدما شهدت ارتفاعا محسوسا نتيجة إدراجها ضمن قائمة السلع المعنية برخص الاستيراد، كما سيعيد قرار تحرير المنتجات المستوردة، النشاط إلى العديد من ورشات العمل التي اضطرت إلى غلق أبوابها وتسريح العمال نتيجة نقص المواد الأولية المستوردة. وكانت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين قد طلبت من الحكومة ضرورة تسوية هذا المشكل الذي بقي عالقا منذ أسابيع، حيث دعت إلى تطبيق اجراءات المنع على السلع التي تم استيرادها بعد صدور القرار و ليس قبله تجنّبا للخسائر الكبيرة و تفاديا لاضطراب السوق، لاسيما أن بعض أسعار المواد المستوردة التي شملها قرار «رخصة الاستيراد» عرفت ارتفاعا ملحوظا في السوق الوطنية، وصلت نسبته إلى 40 بالمائة لبعض المنتجات، كما قدمت الجمعية اقتراحا استعجاليا للحكومة لتمديد مهلة توطين البنوك لتلك السلع والبضائع بشهرين أو ثلاثة إلى غاية تمكين المتعاملين والمستوردين من اخراج سلعهم و الوفاء بالتزاماتهم مع الممّونين.

لطفي العقون