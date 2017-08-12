مستوردون يتنفسون الصعداء بعد الإفراج عن حاوياتهم المحجوزة

شريط الاخبار
قايد صالح يشرف على المناورات البحرية الرادع بوهران السعيد بوحجة يتمسك بتمثيل ولاية سكيكدة في البرلمان رغم المسؤولية كعوان: الخط الأحمر .. خط حياة وزير الصحة ينصف مدير مستشفى عين وسارة بإعادته إلى منصبه مقري ينتقد زيارة تبون لفرنسا ولقائه بنظيره إدوارد فليب فتح 5 نقاط لبيع الأضاحي في المدن الكبرى لتنظيم سوق الماشية ملف المساجين الجزائريين غائب عن زيارة مساهل للعراق قطر تقصي الجزائر من إجراءات التأشيرة الجديدة الحكومة تأمر بوضع حد لانتشار واستعمال المفرقعات والألعاب النارية هيئات عمومية كبرى تشرع في سحب المشاريع من المقاولات المتأخرة جهات تقف وراء الحرائق لإثارة القلاقل والنيران اندلعت في وقت واحد دعوة لتطوير التبادل التجاري وتنويع الاستثمار بين البلدين مطالب بإعادة فتح أرضية التسجيلات الأولية على الموقع للطلبة الجدد لجنة عمل مختلطة لدراسة ملفات المستوردين لتحرير السلع المحجوزة بالموانئ الريـــــــــــــاضـــــــــــــــــة الجــــزائــرية تحـــــــتضــر! الإنتربول يطيح بـجزائريين ينتمون للخلافة الرقمية لداعش البنك المركزي يقر بانهيار جديد للدينار أمام العملات الأجنبية سوناطراك توقع مذكرة تفاهم مع مجمّعين تركيّين بوتفليقة يأمر بوقف حملة استهداف رجال الأعمال! التجاوزات وراء قرار غلق 60 مدرسة انطلاق الدورة التكوينية للأساتذة الناجحين في مسابقة التوظيف يوم 19 أوت تعويض 100 فلاح مؤمّن عبر 17 ولاية متضررة من الحرائق تنسيقية موظفي الصحة تندد بسجن القابلات في ولاية الجلفة الغنوشي مرحب به في الجزائر تأجيل الإعلان عن نتائج توجيه الطلبة الجدد إلى يوم السبت مصرع 05 أشخاص.. 08 مفقودين وتضرر 18 منزلا بتمنراست النائبة البرلمانية السابقة سليمة عثماني أمام العدالة ولد عباس يمهل مترشحي الأفلان للمحليات 48 ساعة لتقديم ملفات الترشح قايد صالح يشيد بقوة الجيش ويؤكد بلوغه منزلة الجيوش القوية بوتفليقة يوقّع على ستة مراسيم الأفافاس يتسرع في مناقشة قانوني البلدية والولاية مافيا الرمال تكبّد الجزائر خسائر اقتصادية فادحة مقابلة للالتحاق بتخصص ال أم دي إمامة وإرشاد ديني تضـــــارب أرقـــــام خسائــــر الحرائــــق بيــــن مؤسســـــات الــــــــــــــــــــــدولة! وزارة السكن تخيّر المستفيدين من سكنات السوسيال بين دفع المستحقات أو الطرد حل مجلس إدارة شبيبة القبائل تمهيدا لرحيل حناشي انطلاق المرحلة الثانية للتسجيلات الجامعية ونتائج التوجيهات يوم 11 أوت توقيف جزائري مغترب بتركيا تورط في تزوير النقود قايد صالح يدشن ويضع حجر الأساس لعدد من الهياكل الجديدة 107 مليار أورو قيمة الأسلحة الفرنسية التي اقتناها الجيش خلال 2016
  1. الرئيسية
  2. الاقتصاد
  3. مستوردون يتنفسون الصعداء بعد الإفراج عن حاوياتهم المحجوزة

انخفاض مرتقب لأسعار السلع المستوردة بعد ارتفاعها الفاحش

مستوردون يتنفسون الصعداء بعد الإفراج عن حاوياتهم المحجوزة

  12 أوت 2017 - 21:20   قرئ 67 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
مستوردون يتنفسون الصعداء بعد الإفراج عن حاوياتهم المحجوزة

  تنفس مستوردون وتجار الصعداء بعد قرار وزير التجارة عبد الحفيظ ساسي بالإفراج عن السلع المحجوزة في الموانئ والتي استوردها أصحابها قبل الانطلاق في تطبيق نظام السلع، حيث سارع المستوردون إلى اخراج حاوياتهم لتلبية حاجيات السوق التي عرفت نقصا فادحا في بعض المواد، أدى إلى ارتفاع أسعارها. 

باشر العديد من المستوردين والمتعاملين الاقتصادين في إتمام جميع الإجراءات لإخراج سلعهم التي كانت محجوزة بموانئ الجزائر، جراء فرض الحكومة لرخص استيراد شملت منتجات جديدة على غرار الشكولاطة، البلاستيك، السجادات والعديد من مواد البناء، ففور اصدار وزير التجارة عبد الحفيظ ساسي لقرار الافراج عن السلع المحجوزة في الموانئ، سارع المستوردون الذين يملكون وثائق تثبت انهم قاموا بتقديم طلبات لسلعهم قبر تطبيق نظام رخص الاستيراد إلى تحرير حاوياتهم المعبئة بمختلف المواد والسلع والتي كلفت أموالا باهظة، لينفس هؤلاء الصعداء بعد تجنبهم خسائر مالية فادحة كانت ستؤدي بهم إلى الإفلاس وتعليق نشاطهم إلى وقت غير معلوم. في السياق ذاته، عرفت مختلف موانئ الجزائر على غرار ميناء العاصمة، سكيكدة، عنابة ووهران نشاطا كبيرا، حيث اصطفت شاحنات الوزن الثقيل أمام الموانئ لإخراج الحاويات وتسليمها لأصحابها، بعدما عرفت تلك الموانئ ركودا لم يعهده عمالها منذ سنوات طويلة. ومن المنتظر أن تعرف أسعار العديد من المواد المستوردة انخفاضا خلال الأيام القليلة المقبلة، بعدما شهدت ارتفاعا محسوسا نتيجة إدراجها ضمن قائمة السلع المعنية برخص الاستيراد، كما سيعيد قرار تحرير المنتجات المستوردة، النشاط إلى العديد من ورشات العمل التي اضطرت إلى غلق أبوابها وتسريح العمال نتيجة نقص المواد الأولية المستوردة. وكانت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين قد طلبت من الحكومة ضرورة تسوية هذا المشكل الذي بقي عالقا منذ أسابيع، حيث دعت إلى تطبيق اجراءات المنع على السلع التي تم استيرادها بعد صدور القرار و ليس قبله تجنّبا للخسائر الكبيرة و تفاديا لاضطراب السوق، لاسيما أن بعض أسعار المواد المستوردة التي شملها قرار «رخصة الاستيراد» عرفت ارتفاعا ملحوظا في السوق الوطنية، وصلت نسبته إلى 40 بالمائة لبعض المنتجات، كما قدمت الجمعية اقتراحا استعجاليا للحكومة لتمديد مهلة توطين البنوك لتلك السلع والبضائع بشهرين أو ثلاثة إلى غاية تمكين المتعاملين والمستوردين من اخراج سلعهم و الوفاء بالتزاماتهم مع الممّونين. 

لطفي العقون

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الاقتصاد

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات