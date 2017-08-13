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تحديد الكوطة بـ 27.5 ألف وحدة خلال 2017

الحكومة تفرج عن رخص الاستيراد ابتداء من 23 أوت ت

  13 أوت 2017 - 21:18   قرئ 1 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
الحكومة تفرج عن رخص الاستيراد ابتداء من 23 أوت ت

ينتظر أن تشرع وزارة التجارة ابتداء من 23 أوت الجاري، في توزيع رخص الاستيراد الخاصة بالسيارات لتحرير الوكلاء الذين يتواجدون في وضعية لا يحسدون عليها، جراء تسقيف العملية منذ أكثر من سنتين مما أدى إلى تراجع نشاطها وتسريح العمال للتقليص من النفقات.

 

أكدت مصادر متطابقة، أن اللجنة الوزارية المكلفة بإعادة النظر في دفتر الشروط الجديد الخاص بتركيب السيارات شارفت على الانتهاء من عملها الذي أكد وزير التجارة عبد الحفيظ ساسي أنه شرط للإفراج عن رخص الاستيراد، مضيفة أن الوزارة حددت تاريخ 23 اوت لتسليم الرخص لـ 40 وكيلا معتمدا بعد تأخر كبير وتأجيل مستمر في منحها، كما كشفت مصادر  المحور اليومي  عن تحديد الحكومة لـ  كوطة  السيارات بـ 27.5 ألف سيارة مستوردة فقط، ويأتي قرار تقليص رخص الاستيراد إلى قرابة الربع مقارنة بسنة 2016 إلى تخفيض الفاتورة من جهة، وتشجيع مصانع التركيب المحلية على غرار  رونو ،  هيونداي  و سوفاك  التي ستشرع في تسليم سياراتها هذا الأسبوع.

كشفت ذات المصادر عن تأخر مصالح وزارتي الصناعة والمناجم والتجارة في تسليم الحصص الخاصة باستيراد السيارات للوكلاء المعتمدين بسبب إعادة صياغة دفتر الشروط، حيث تسعى الحكومة الجديدة بقيادة، عبد المجيد تبون، إلى ضمان توازن السوق الجزائرية، من خلال التركيز على الإنتاج المحلي من جهة واستيراد الكميات المناسبة التي تضمن البعد عن الندرة والمضاربة في الأسعار.

وتشير أرقام الجمارك إلى التراجع الحاد لعدد السيارات المستوردة على خلفية القرارات المتخذة من طرف الحكومة من أجل تطهير سوق السيارات وإعادة توازنه والذي تميز خلال السنوات الأخيرة باختلالات عميقة وممارسات غير قانونية إضافة إلى عدم الإفراج عن رخص الاستيراد للسنة الجارية، حيث أكدت ارقام الجمارك أن فاتورة السيارات السياحية المستوردة من طرف وكلاء السيارات بلغت 111,33 مليون دولار في الفترة بين جانفي وجويلية 2017 مقابل 382,52 مليون دولار في نفس الفترة من 2016 أي بانخفاض نسبته 71 بالمائة فيما يتعلق بالقيمة، أما من حيث الكمية فقد بلغ عدد السيارات السياحية المستوردة 7.787 وحدة مقابل 35.571 وحدة في النصف الأول من 2016 أي بتراجع قدره 78,11 بالمائة، وأشار ذات المصدر أن السيارات المستوردة في السداسي الأول لـ2017 تمثل بقية الطلبيات التي قام بها الوكلاء العام الماضي أي بعنوان رخص استيراد 2016 إذ لم يتم منح أي رخصة خلال السنة الجارية.

للإشارة فقد بلغت  كوطة  السيارات المستوردة السنة الماضية 98 ألف سيارة.

أسامة سبع

 

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