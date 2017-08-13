وسط توقعات أوبك بارتفاع الطلب مطلع 2018

النفط ينهار مجددا متأثرا بالصراع الأمريكي - الكوري

عادت أسعار النفط للتراجع مجددا لتصل إلى 51.33 دولارا للبرميل، بعد صعودها منذ يومين فقط إلى عتبة 54 دولارا وهو السعر الذي لم تعرفه السوق منذ أسابيع عدة، بالموازاة مع تخوف المنتجين من تطور الخلاف الأمريكي - الكوري بما يؤثر على استقرار الأسعار ورفعها تدريجيا، ضف إلى ذلك تأثر السوق بزيادة المعروض وارتفاع إنتاج أعضائها في السوق العالمية والتي تقودها كلا من السعودية، ليبيا ونيجيريا حسبما ورد في تقرير أوبك الأخير.

تراجعت أسعار النفط بعد أن أصدرت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك تقريرها الشهري الخميس المنصرم، والذي أظهر ارتفاعا في الإنتاج قادته ليبيا ونيجيريا المعفاتان من خفض الإنتاج، بالإضافة إلى السعودية أكبر عضو في المنظمة. وقد أثار التقرير ذاته المخاوف من أن الدول المتفقة على خفض الإنتاج من داخل وخارج المنظمة قد لا تكون قادرة على التصدي لمشكلة وفرة الإنتاج، وهو ما قلص من نسبة التفاؤل بتعافي الأسعار، بعد صدور تقرير المخزون الأسبوعي في الولايات المتحدة.

كما تضمن التقرير توقعات بارتفاع الطلب على نفطها في عام 2018 بسبب ارتفاع الاستهلاك العالمي وتباطؤ نمو العرض من المنتجين المنافسين، حيث ذكرت المنظمة ذاتها أن العالم سيحتاج إلى 32.42 مليون برميل من النفط يوميا خلال العام القادم، وذلك بارتفاع قدره 220 ألف برميل عن توقعاتها السابق. كما عبرت المنظمة عن تفاؤلها بشأن النمو الاقتصادي خلال العام القادم، وقالت إن مخزونات النفط في الدول الكبرى اقتصاديا قد تراجعت في جوان، وأنها ستنخفض أكثر في الولايات المتحدة، وهذا يشير إلى أن اتفاق خفض الإنتاج الذي تقوده أوبك سينجح. وذكر التقرير كذلك أن مجموع إنتاج النفط لكامل الدول الأعضاء في المنظمة قد ارتفع بمقدار 173 ألف برميل يوميا فى جويلية الماضي، ليصل الى 32.87 مليون برميل يوميا بسبب ارتفاع الإنتاج في كل من ليبيا ونيجيريا بالنظر على أن هاتين الدوليتين تم إعفائهما من خفض الإنتاج. وتشير الأرقام إلى أن أعضاء منظمة الأوبك قد امتثلوا لاتفاق خفض الإنتاج بنسبة 86 بالمائة في جويلية المنقضي، مقارنة بـ 96 بالمائة النسبة المسجلة في الشهر الذي سبقه، إلا أن المنظمة تعتبر الرقم مرتفعا بحسب المعايير التي تعمل بها.

وتعرف سوق النفط تذبذبا خلال الأشهر القليلة الماضية بفعل عدة عوامل أهمها التوترات السياسية التي عرفها العالم مؤخرا على غرار الأزمة الخليجية، والتي كان آخرها بروز الصراع الأمريكي الكوري الشمالي الذي زادت حدته خلال الأيام القليلة الماضية بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحرب طاحنة ضد كوريا الشمالية والذي قوبل بتهديد باستهداف جزيرة غوام، أين تُطرح عدة سيناريوهات لهذا الخلاف الذي اشتد مؤخرا بين البلدين ، في حال تطوره إلى صراع عسكري سيساهم في رفع أسعار النفط في السوق العالمية تدريجيا وتعافيها خاصة وأن أمريكا تعتبر من بين أهم البلدان النفطية المؤثرة مباشرة في انهيار أسعار النفط في السوق العالمية بفعل زيادة إمداداتها من النفط الصخري والتي ستتراجع وقتها.