شريط الاخبار
طائرة قطرية متوجهة إلى الجزائر تهبط اضطراريا في أثينا تجنيد مئات البياطرة لمراقبة صحة الأضاحي تفاديا لفضيحة العام الفارط فاو تكشف عن زيادات في أسعار الأغذية للشهر الثالث على التوالي النفط ينهار مجددا متأثرا بالصراع الأمريكي - الكوري 400 ألف جزائري حصلوا على الجنسية الفرنسية خلال 18 سنة الإفراج عن معتقلين جزائريين في العراق الإفراج عن المتهمين بالتسبّب في وفاة الأم وجنينها بالجلفة فتح 5000 منصب جديد لأعوان شبه الطبي في سبتمبر مئات الأئمة ضحايا لأشخاص متشددين تسجيل 10 حالات تيهان للحجاج الجزائريين في البقاع المقدسة الجامعات الجزائرية تترنح في ذيل الترتيب العالمي جزائريون لم يؤدوا الحج فُرضت عليهم غرامة قدرها 2000 ريال! الجزائر تحذر تونس من شبكة لتهريب الأسلحة وتزودها بقائمة أسماء تدني معدلات القبول يعيد الجدل حول معايير التوجيه الحكومة تفرج عن رخص الاستيراد ابتداء من 23 أوت ت كنا مناضلين في الحزب الاشتراكي وزوجته كانت تطلب رواياتي الكـــــــــــــــــرة الجـــــزائــــرية إلــــى الهـــــاوية! قايد صالح يشرف على المناورات البحرية الرادع بوهران السعيد بوحجة يتمسك بتمثيل ولاية سكيكدة في البرلمان رغم المسؤولية كعوان: الخط الأحمر .. خط حياة وزير الصحة ينصف مدير مستشفى عين وسارة بإعادته إلى منصبه مقري ينتقد زيارة تبون لفرنسا ولقائه بنظيره إدوارد فليب فتح 5 نقاط لبيع الأضاحي في المدن الكبرى لتنظيم سوق الماشية ملف المساجين الجزائريين غائب عن زيارة مساهل للعراق قطر تقصي الجزائر من إجراءات التأشيرة الجديدة الحكومة تأمر بوضع حد لانتشار واستعمال المفرقعات والألعاب النارية هيئات عمومية كبرى تشرع في سحب المشاريع من المقاولات المتأخرة جهات تقف وراء الحرائق لإثارة القلاقل والنيران اندلعت في وقت واحد دعوة لتطوير التبادل التجاري وتنويع الاستثمار بين البلدين مطالب بإعادة فتح أرضية التسجيلات الأولية على الموقع للطلبة الجدد لجنة عمل مختلطة لدراسة ملفات المستوردين لتحرير السلع المحجوزة بالموانئ الريـــــــــــــاضـــــــــــــــــة الجــــزائــرية تحـــــــتضــر! الإنتربول يطيح بـجزائريين ينتمون للخلافة الرقمية لداعش البنك المركزي يقر بانهيار جديد للدينار أمام العملات الأجنبية سوناطراك توقع مذكرة تفاهم مع مجمّعين تركيّين بوتفليقة يأمر بوقف حملة استهداف رجال الأعمال! التجاوزات وراء قرار غلق 60 مدرسة انطلاق الدورة التكوينية للأساتذة الناجحين في مسابقة التوظيف يوم 19 أوت تعويض 100 فلاح مؤمّن عبر 17 ولاية متضررة من الحرائق تنسيقية موظفي الصحة تندد بسجن القابلات في ولاية الجلفة
  1. الرئيسية
  2. الاقتصاد
  3. فاو تكشف عن زيادات في أسعار الأغذية للشهر الثالث على التوالي

ارتفاع أثمان الحبوب بنسبة 5.1% والألبان بـ 3.6 % والسكر بـ5.2 %

فاو تكشف عن زيادات في أسعار الأغذية للشهر الثالث على التوالي

  13 أوت 2017 - 21:48   قرئ 13 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
فاو تكشف عن زيادات في أسعار الأغذية للشهر الثالث على التوالي

 ارتفعت أسعار السلع الغذائية العالمية في جويلية للشهر الثالث على التوالي مدفوعة بالارتفاع في أسعار الحبوب والسكر ومنتجات الألبان، حسبما جاء في التقرير الشهري لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو).

 

بلغ معدل مؤشر الـ  فاو  لأسعار الغذاء الذي يراقب متوسط أسعار التبادل التجاري في الأسواق العالمية لخمس مجموعات من السلع الغذائية الرئيسية 1. 179 نقطة في جويلية وهو أعلى معدل منذ جانفي 2015 بارتفاع بنسبة 3. 2 % عن جوان 2017 و10% عن مستواه قبل عام. وارتفع مؤشر الفاو لأسعار الحبوب بنسبة 1. 5 % في جويلية. وظل المؤشر يرتفع بانتظام في الأشهر الثلاثة الماضية وذلك نظرا للزيادة في أسعار القمح والأرز.

وسجلت الزيادة الأكبر خلال الشهر في أسعار القمح وذلك لأن استمرار الأحوال الجوية الحارة والجافة أعاق محاصيل الربيع في أمريكا الشمالية بينما ارتفعت أسعار الأرز بسبب ضيق الموسم الزراعي. وفي المقابل ظلت أسعار الذرة مستقرة بشكل كبير.

كما ارتفع مؤشر الفاو لأسعار الألبان بنسبة 3.6% في جويلية بسبب الزيادة في أسعار الزبدة والجبن وبودرة الحليب كامل الدسم. في حين سجلت أسعار الزبدة رقما قياسيا خلال الشهر بسبب النقص في فرص التصدير وهو ما عمق الفجوة بين أسعار الزبدة وأسعار منتجات الألبان الأخرى.

كما ارتفع مؤشر الـ  فاو  لأسعار السكر بنسبة 5.2 % في نفس الفترة مسجلا أول زيادة شهرية منذ بداية العام. وكان السبب الرئيسي لعودة أسعار السكر إلى الارتفاع هو ارتفاع سعر الريال البرازيلي. ورغم هذه الزيادة الأخيرة تظل أسعار السكر أدنى بكثير (26%) من مستواها في نفس الفترة من العام الماضي.

أما مؤشر الفاو لأسعار الزيوت النباتية فقد انخفض بنسبة 1.1% مقارنة مع جوان مسجلا أدنى مستوى له منذ أغسطس 2016. وعكس هذا الهبوط بشكل رئيسي احتمالات الإنتاج الجيدة لزيت النخيل في جنوب شرق آسيا وضعف الطلب العالمي على الاستيراد.

وظل مؤشر الفاو لأسعار اللحوم مستقرا حيث عوض الانخفاض في أسعار لحم البقر، الدواجن ولحم الخنزير عن الزيادة في الأسعار العالمية للحوم الأغنام خلال الشهر.

ق.إ

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الاقتصاد

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات