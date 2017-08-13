الموّالون ممنوعون من التنقل بدون شهادة صحية لماشيتهم

تجنيد مئات البياطرة لمراقبة صحة الأضاحي تفاديا لفضيحة العام الفارط

خصصت وزارة الفلاحة والصيد البحري المئات من البياطرة تحسبا لعيد الأضحى، حيث ألزمت هؤلاء باستخراج الشهادة الصحية للمواشي، وضرورة اخطار الوزارة الوصية بأي مرض من شأنه أن يهدد صحة وسلامة المواطنين، وتجنبا للفضيحة التي حدثت العام الفارط بعد تعفن لحوم الاضاحي ساعات قليلة من ذبحها.

أعطت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري تعليمات صارمة إلى جميع البياطرة الذين كلّفوا بمهمة تتبع نقاط بيع الأضاحي، تقضي بضرورة اعداد تقارير أسبوعية توضح الحالة الصحية للمواشي المعروضة في نقاط البيع التي حددتها الوزارة في الولايات الكبرى. في سياق ذي صلة، أكد المكلف بالرقابة الصحية على الحدود في مديرية المصالح البيطرية على مستوى وزارة الفلاحة بارا خالد ، أن الفرق البيطرية ستمارس مهامها بصفة عادية، حيث تم توزيعها في الميدان بعد تعيين 23 نقطة بيع لأضاحي العيد، تحسبا لعيد الأضحى المبارك الذي لا يفصلنا عنه سوى بضعة من شهر، مضيفا في اتصاله مع المحور اليومي أن وزارة الفلاحة قد اتخذت جميع الإجراءات اللازمة والتي من شأنها ان تضمن سلامة وصحة المواطنين من خلال تخصيص أماكن لبيع الاضاحي، تشمل على فرق بيطرية تعمل على فحص جميع المواشي التي تدخل إلى السوق. في الصدد ذاته، أكد محدثنا أن الموالين سيكونون ملزمين بفحص ماشيتهم والحصول على شهادة صحية تثبت سلامة كباشهم إذا أرادو بيعها للمواطنين، حيث سيحرص البياطرة على منع دخول أي أضحية إلى نقاط البيع الشرعية لا تملك شهادة صحية يكون قد حررها بيطري المنطقة التي قدمت منها الماشية. وذكر الدكتور بارا، أن الوزارة الوصية قد ألزمت البياطرة باستخراج الشهادة الصحية قبل مرافقة المواشي عند نقلهم، قائلا في هذا الصدد إن الفرق البيطرية موجودة في الميدان منذ يومين، وهي تمارس مهامها بشكل يسمح لها بمراقبة الصحية للأضاحي الموجهة للبيع للمواطنين، تحسبا لعيد الأضحى ، داعيا المواطنين إلى ضرورة اقتناء اضاحيهم من الأسواق ونقاط البيع الشرعية والتي تتوفر على المرافقة البيطرية وتفادي الأسواق العشوائية التي لا يضمن فيها المواطن سلامة أضحيته.

وبخصوص الإجراءات التي ستخصصها المصالح البيطرية خلال يوم العيد الأضحى، أكد المكلف بالرقابة الصحية على الحدود في مديرية المصالح البيطرية على مستوى وزارة الفلاحة، أن فرق بيطرية متنقلة، بالإضافة إلى المصالح البيطرية ستعمل جاهدة في يوم الأضحى لضمان سلامة وصحة المواطنين وتقديم مساعدات إلى جميع الراغبين في التأكد من سلامة أضاحيهم على حد قوله.