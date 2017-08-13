بسبب خلل فني

طائرة قطرية متوجهة إلى الجزائر تهبط اضطراريا في أثينا

اضطرت طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية للهبوط بمطار أثينا في اليونان، بسبب عطب تقني لم يتم تحديد طبيعته.

ذكر موقع متخصص في حوادث الطيران، أن الطائرة، من نوع ايرباص A330-300 كانت تضمن رحلة بين مطار حمد الدولي في الدوحة (قطر) ومطار هواري بومدين الدولي في الجزائر العاصمة، وعلى متنها مسافرين لم يحدد عددهم، حيث أقلعت من العاصمة القطرية في حدود 7:40 صباحا بالتوقيت المحلي.

بحسب المصدر ذاته، فإن الطائرة حلقت لعدة ساعات، قبل أن ينتبه الطيارين لوجود مشكلة فنية لم يتم تحديد طبيعتها بالضبط، وقرروا التحول إلى المطار الدولي إلفثيريوس فينيزيلوس أثينا (اليونان).

وتمكنت الطائرة من الهبوط دون وقوع أي حادث في مطار أثينا الدولي، حيث أعلنت فيه حالة طوارئ قصوى وتواجد كبير سيارات الأمن والإسعاف التي كانت في الانتظار وتحيط بالمدرج الذي هبطت فيه الطائرة، وبحسب ذات المصدر فإنه لم تسجل أي اصابات تذكر عاد حالة الذعر التي انتابت الركاب.

وقد تم إنزال الركاب ونقلهم إلى داخل المطار في انتظار نقلهم إلى وجهتهم، حيث قامت الشركة بتخصيص طائرة أخرى من نوع ايرباص لاستكمال الرحلة، فيما سيتم إخضاع الطائرة للفحص من قبل فريق من الفنيين لتحديد أسباب الحادث.