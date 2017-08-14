هذا هو سبب تراجع أسعار النفط

انخفضت أسعار النفط الخام اليوم الاثنين مع تباطؤ نمو أنشطة التكرير في الصين ما يلقي بظلال من الشك على الطلب المستقبلي على الخام هناك فيما تشير زيادة إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة إلى أن المعروض سيظل مرتفعا على الأرجح.

وسجلت التعاملات الآجلة على مزيج برنت الخام 92. 51 دولار للبرميل بانخفاض 18 سنتا ما يوازي 0.4 في المائة عن سعر الإغلاق السابق.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط 12 سنتا ما يعادل 0.3 في المئة إلى 70 .48 دولار للبرميل.

وزادت كميات الخام التي كررتها المصافي الصينية 0.4 في المئة في يوليو مقارنة بها قبل عام إلى 45.4 مليون طن أو نحو 71. 10 مليون برميل يوميا بحسب بيانات المكتب الوطني للإحصاء يوم الاثنين.