مدير عام مصرف السلام الجزائر ناصر حيدر يؤكد نموها

المصرفية الإسلامية في الجزائر ناشئة وحجمها يفوق كل جيرانها

قال ناصر حيدر، مدير عام مصرف السلام الجزائر، إن السوق المصرفية الإسلامية في البلاد ما زالت بكرا، ورغم هذا توفر فرصا أكبر وأعمق من جميع الأسواق المجاورة مجتمعة، مؤكدا أن الحكومة الجزائرية عادت إلى الاهتمام بالفرص في هذا القطاع على ضوء التراجع الأخير في أسعار النفط.

تحدث ناصر لوكالة أنباء سي أن ان تركيا عن وضع المصرفية في الجزائر وحصتها من السوق قائلا المصرفية الإسلامية في الجزائر حديثة النشأة، وأول بنك إسلامي في الجزائر في 1991 وهو بنك البركة، بعد فتح السوق المصرفية للاستثمارات الخاصة والأجنبية، وبعد ذلك في 2008 تأسس مصرف السلام برؤوس أموال عربية خليجية ، وتابع ناصر بالقول هنالك بعض المؤسسات التقليدية التي شرعت بفتح نوافذ إسلامية، ومنها كذلك بعض البنوك الحكومية استشعارا منها بالإقبال الكبير للمتعاملين وللجمهور على خدمات مالية تعمل وفق قواعد الشريعة ، ولكنه استطرد بأن حصة تلك المؤسسات في السوق تبقى ضئيلة مع استحواذ المؤسسات الحكومية على 87 في المائة منه، بينما تتوزع النسبة الباقية على 220 بنك ومؤسسة مالية خاصة ، كما اعتبر ناصر السوق الجزائرية جاذبة للمستثمرين العرب والأجانب رغم المعطيات الخاصة القائمة فيها قائلا السوق المصرفية الجزائرية واعدة جدا، وأكاد أقول إنها سوق بكر، لأن نسبة الاستثمارات الأجنبية لا تزال ضعيفة جدا مقارنة بإمكانيات وقدرات التي تزخر بها السوق، فالنظام القانوني للاستثمار في الجزائر والحمايات والضمانات والامتيازات التي تمنحها الدولة الجزائرية للمستثمرين -سواء محليين أم أجانب -محفزة جدا ، وحسب ناصر، فإن تجربة بنك البركة أثبتت مدى جدوى الاستثمار في الجزائر، خاصة في الوقت الحالي الذي تسعى فيه الجزائر إلى تنويع اقتصادها ومصادر دخلها بعيدا عن النفط وعوائده، ورأى أن السوق الجزائرية، رغم تقدم بعض الأسواق المجاورة لها حاليا على صعيد التمويل الإسلامي، إلا أنها تبقى الأقدر على توفير بيئة حاضنة للقطاع، مما يجعلها مركزها الرئيسي في شمال إفريقيا. أوضح ناصر وجهة نظره بالقول الدول المجاورة ربما استطاعت أن تسوّق سوقها أحسن مما فعلنا نحن، ولكن لو نظرنا بنظرة موضوعية ونظرة علمية دقيقة، نجد أن السوق الجزائرية أعمق وأشمل وأكبر من الدول المجاورة مجتمعة ، وحول اقتراحه السابق على الحكومة الجزائرية باستعمال الصكوك لتمويل المشاريع الكبيرة مثل مشروع ميناء الوسط وسبب التأخر على هذا الصعيد رد ناصر بالقول وزارة المالية صرحت أنها ستشرع في سنة 2017، بإصدار صكوك سيادية حكومية لتمويل بعض مشاريع البنية التحتية، رغم احتياجات الخزينة، وربما يرجع هذا التأخر إلى كما قلت لأننا كنا في بحبوحة مالية ولم تكن هنالك احتياجات لإصدار صكوك سيادية وحتى اللجوء إلى الاستدانة ، وأضاف الآن وجدت هذه الحاجة إلى الصكوك التي تسمح أيضا باستقطاب جزء من الادخار الذي ربما لم يتمكن الاكتتاب بالقرض السندي من اجتذابه، بسبب قناعة جزء من أصحاب الأموال، أن السندات ربما تشوبها شبهة الفوائد الربوية .