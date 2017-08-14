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اتحاد المصدّرين الأتراك وصف القرار بـ التعسفي والجائر

الأتراك ساخطون على منع الجزائر استيراد منتجات قيمتها 2000 مليار سنتيم

  14 أوت 2017 - 21:22   قرئ 6 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
الأتراك ساخطون على منع الجزائر استيراد منتجات قيمتها 2000 مليار سنتيم

يبدو أن قرار الحكومة القاضي بمنع استيراد عشرات المنتجات والسلع من الخارج، الخطوة التي تندرج ضمن مساعي تقليص فاتورة الواردات، أحدث استياء وسخطا لدى المصدرين الأجانب ومن بينهم الأتراك، تخوفا من الأضرار المادية التي ستلحق بهم بعد هذا القرار، خاصة أن الفاتورة السنوية لاستيراد الجزائر منتجات بلاستيكية تقارب 100 مليون دولار ما يعادل قرابة 2 مليار دج.

 

دعا  اتحاد المصدرين الأتراك  للمنتوجات الكيميائية في بيان نقلته وكالة  سي أن أن  التركية، إلى اجتماع استعجالي لمناقشة الأضرار التي ألحقها بهم قرار الجزائر بغلق الباب أمام 24 صنفا من السلع البلاستيكية التركية التي كانت تُصدر للجزائر، واصفا في الوقت ذاته قرار الجزائر بـ  الجائر  والتعسفي ويتعارض مع الاتفاقيات الدولية، رغم أن تركيا دولة لا تربطها بالجزائر اتفاقية للتجارة الحرة، وذكر البيان ذاته، أن قرار الجزائر أضر كثيرا بالسوق التركية، مشيرا إلى أن حجم عائدات صادرات تركيا إلى الجزائر من المنتوجات البلاستيكية يصل إلى 92 مليونا و700 ألف دولار، فيما وصلت عائدات صادرات النصف الأول من 2017 إلى 57 مليون و400 ألف دولار بنسبة تتجاوز عائدات السنة الفارطة.

كان وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، قد أكد في تصريحات صحفية سابقة الأسبوع الجاري، أن تركيا تعمل حاليا على بحث موضوع القيود التي فرضتها الجزائر على استيراد بعض السلع التركية، موضحا أن تلك القيود لا تستهدف تركيا، وإنما جميع الدول التي لا ترتبط الجزائر معها باتفاقية التجارة الحرة، وقال الوزير ذاته، إن تركيا تعمل على التواصل مع المسؤولين الجزائريين لبحث الأمر، موضحا أن الجزائر لديها اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي، لذلك تدير تركيا تجارتها معها من خلال اتفاقية الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي.

جدير بالذكر، أن الوزير الأول عبد المجيد تبون، منذ توليه حقيبة الوزارة الأولى، أقر جملة من التعليمات تقضي بمنع استيراد قائمة وصلت إلى 36 منتجا للسوق الوطنية، بهدف تقليص فاتورة الواردات خاصة فيما تعلق بالسلع الكمالية التي تستنزف ملايير الدولارات من العملة الصعبة للخزينة العمومية.

مريم سلماوي

 

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