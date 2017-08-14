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جراء تباطؤ نمو أنشطة التكرير في الصين

برميل النفط يتراجع إلى ما دون 50 دولارا

  14 أوت 2017 - 21:24   قرئ 5 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
برميل النفط يتراجع إلى ما دون 50 دولارا

تراجعت أسعار النفط الخام أمس، إلى ما دون 50 دولارا للبرميل الواحد، جراء تباطؤ نمو أنشطة التكرير في الصين وارتفاع حجم المعروض، ما سيلقي بظلاله على الطلب المستقبلي على البترول.

سجلت التعاملات الآجلة على مزيج برنت الخام 92. 51 دولارا للبرميل بانخفاض 18 سنتا ما يوازي 0.4 في المائة عن سعر الإغلاق السابق، فيما نزل خام غرب تكساس الوسيط 12 سنتا ما يعادل 0.3 في المئة إلى 70 .48 دولار للبرميل، حسب ما أفادت به وكالة  رويترز  أمس.

في الصدد ذاته، ارتفعت كميات الخام التي كررتها المصافي الصينية بنسبة 0.4 بالمائة في جولية الماضي مقارنة بالعام الفارط، أي 45.4 مليون طن أو نحو 71. 10 مليون برميل يوميا، حسبما أعلنت عنه بيانات المكتب الوطني للإحصاء، الأمر الذي سيلقي بضلاله حتما على الطلب المستقبلي على الخام، فيما تشير زيادة إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة إلى أن المعروض سيظل مرتفعا على الأرجح.

للتذكير، تعرف سوق النفط تذبذبا خلال الأشهر القليلة الماضية بفعل عدة عوامل، أهمها التوترات السياسية التي عرفها العالم مؤخرا على غرار الأزمة الخليجية، والتي كان آخرها بروز الصراع الأمريكي الكوري الشمالي الذي زادت حدته خلال الأيام القليلة الماضية بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحرب طاحنة ضد كوريا الشمالية والذي قوبل بتهديد باستهداف جزيرة غوام، أين تُطرح عدة سيناريوهات لهذا الخلاف الذي اشتد مؤخرا بين البلدين، في حال تطوره إلى صراع عسكري سيساهم في رفع أسعار النفط في السوق العالمية تدريجيا. وتعافيها خاصة وأن أمريكا تعتبر من بين أهم البلدان النفطية المؤثرة مباشرة في انهيار أسعار النفط في السوق العالمية بفعل زيادة إمداداتها من النفط الصخري والتي ستتراجع وقتها.

ل ع

 

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