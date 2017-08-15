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1 أورو بـ 129.15 دينار في البنوك الرسمية

الدينار يسجل تراجعا رهيبا ومخاوف من استمرار الأزمة

  15 أوت 2017 - 22:19   قرئ 44 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
الدينار يسجل تراجعا رهيبا ومخاوف من استمرار الأزمة

سجل الدينار الجزائري تراجعا جديدا ليعرف مستوى قياسيا، حيث تم تداول واحد أورو مقابل 129.15 دينار، فيما تم تداول 1 دولار مقابل 109.46 دينار، إذ يعد هذا الانخفاض غير مسبوق منذ إطلاق العملة الأوربية الموحدة.

 

عرف الدينار الجزائري أمس، تراجعا تاريخيا جديدا أمام الأورو، حيث بلغت قيمة واحد أورو حدود 129.15، فيما تم تداول 1 دولار مقابل 109.46 دينار، حسبما أوضحته بيانات نشرها بنك الجزائر، ليواصل بذلك الدينار مسلسل انخفاضه مقارنة بالعملات الأجنبية الأخرى على غرار الدولار والأورو، بعدما قدر سعر ورقة 100 أورو في تعاملات السوق البنكية أمس، بـ 12900.15 دينار جزائري، ليعرف انخفاضا قياسيا مقابل العملة الأوروبية الموحدة التي هي في تدن لم يشهد منذ إطلاق عملة الأورو وتم تداوله على نطاق مصرفي سنة 1999، ثم استبداله بعملات الدول الأوروبية في جانفي 2002، كما وصلت قيمة العملة الأمريكية  الدولار  إلى 10900.46 دينار للورقة الخضراء. من المنتظر أن يؤدي هذا التراجع الرهيب لقيمة الدينار الجزائر مقابل العملات الأجنبية إلى اختلالات في الاقتصاد الوطني وعلى ميزانية الدولة، وكذا على القدرة الشرائية للمواطن الجزائري، لا سيما أن العديد من المواد المستوردة ستعرف ارتفاعا محسوسا في الأسواق الوطنية، وموازاة مع هذا الانخفاض الكبير للدينار أمام الأورو في التعاملات الرسمية عرفت السوق الموازية هذه الأيام اضطرابات غير مسبوقة في سعر صرف العملة، حيث شهدت ورقة 100 أورو في سوق  السكوار  ارتفاعا لتصل إلى حدود 19 ألفا و100 دينار جزائري، في حين بلغت ورقة 100 دولار حدود 17 ألفا 500 دينار جزائري. من جانب آخر، أرجع العديد من الخبراء هذا الانخفاض المستمر لسعر الدينار مقابل العملات الأخرى إلى محاولة الحكومة على رفع الجباية البترولية، خاصة بعد الانخفاض المتواصل لسعر برميل النفط في الأسواق العالمية الذي أثّر سلبا على مبيعات بنك الجزائر من العملة الأجنبية، وكذا على ميزانية الدولة، وسط تخوف الكثيرين من استمرار هذا الانخفاض رغم التداعيات السلبية التي ينجر عنها هذا القرار على المستوى المعيشي للجزائريين.

لطفي العقون

 

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