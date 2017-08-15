في انتظار صدور التقرير الأسبوعي عن المخزون الأمريكي

النفط يواصل انهياره إلى 50 دولارا ويقلّص عائدات الجزائر

يواصل سعر نفط برنت الانهيار مقتربا من عتبة 50 دولارا، وهو السعر الذي يتوافق بالضبط مع السعر المرجعي الذي حددته الجزائر في ميزانية السنة الجارية، مما يؤدي إلى محدودية حجم مداخيل صادرات المحروقات فوق 50 دولارا دون أي دولار إضافي، الأمر الذي يهدد بإجراءات جديدة للحكومة في ترشيد النفقات وإقرار ضرائب إضافية السنة المقبلة، في انتظار صدور التقرير الأسبوعي عن المخزون الأمريكي في السوق العالمية، حيث تشير عدة تحليلات إلى زيادة المعروض الأمريكي من النفط الصخري مقابل تراجع الطلب الذي تشهده السوق خاصة من قبل الصين.

تعرف سوق نفط برنت تراجعا منذ أسابيع، لتسجل أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع مقابل الدولار الأمريكي المرتفع، وسط استمرار المخاوف بشأن وفرة المعروض العالمي في التأثير على السوق العالمية، وأعرب المتداولون بعد انخفاض النفط الخام بشكل حاد، عن قلقهم حول زيادة إنتاج أوبك ، في ظل التقارير التي تشير إلى أن إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة سوف يرتفع في الأشهر القادمة أيضا.

يُنتظر أن يصدر معهد البترول الأمريكي تقريره الأخير عن المخزونات الأمريكية، قبيل أرقام التخزين الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم، خاصة أن الانخفاض المتتالي في مخزونات الخام الأمريكي خلال الشهرين الماضيين ساهم في دعم الأسعار وتعافيها تدريجيا، إلا أن الشكوك ما زالت تحوم حول مدى فعالية خفض الإنتاج من قبل منظمة البلدان المصدرة للنفط في خفض وفرة المعروض العالمي، التي عرفت نسبة استجابة في شهر جويلية المنصرم بـ 96 بالمائة. سجلت بورصة سوق النفط بداية الأسبوع الجاري، تراجعا لسعر 51.33 دولارا للبرميل، بعد صعودها الأسبوع الماضي، إلى عتبة 54 دولارا، وهو السعر الذي لم تعرفه السوق منذ أسابيع عدة، بالموازاة مع تخوف المنتجين من تطور الخلاف الأمريكي الكوري، مما يؤثر على استقرار الأسعار ورفعها تدريجيا، ضف إلى ذلك تأثر السوق بزيادة المعروض وارتفاع إنتاج أعضائها في السوق العالمية التي تقودها كل من السعودية، ليبيا ونيجيريا حسبما ورد في تقرير أوبك الأخير.