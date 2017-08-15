شريط الاخبار
تعييـــــن أحمـــــد أويحيـــــى وزيـــــــرا أول خلفـــــــا لتبــــــــون من الإعذارات إلى عطلة فرنسا... هكذا انتهى مسار تبون رسميا... نقل جثامين الرعايا الجزائريين بالخارج مجانا أويحيى أمام تحدي إقرار قانون المالية لـ 2018 مطالب بالعودة للعمل بنظام التحويلات التقليدي في المؤسسات الجامعية النفط يواصل انهياره إلى 50 دولارا ويقلّص عائدات الجزائر زعلان يأمر بإطلاق أشغال مشروع ميناء شرشال الدينار يسجل تراجعا رهيبا ومخاوف من استمرار الأزمة مجانيـــــن الله يعـــودون هــــذا الأسبـــــوع! الإطاحة بنصّاب يبيع جوازات الحج بـ 80 مليون سنتيم في وهران إخماد 2532 حريق وتوقيف 16 متورطا في إضرامها 11436 حاج جزائري في المدينة المنورة وأفواج أخرى تغادر إلى مكة وفاة جزائري وجرح آخر في الهجوم الذى استهدف مطعما في وغادوغو العثور على جثة إرهابي بالبويرة واكتشاف ورشة لصناعة المتفجرات في تيبازة فرنسا تحذر رعاياها من السفر إلى الجزائر الفيسبوكيون بين متفائل ومتشائم بقرار إقالة تبون الأحزاب السياسية تُجمع على أنّ تعيين أويحيى قرار أملته الظروف الراهنة نقابة القابلات تطالب بالإفراج الفوري عن الموقوفات بالجلفة تطوير شعبة الحليب ودعمها من أولويات بوعزقي لإنعاش الفلاحة بن غبريت تجتمع بمديري المعاهد لتحضير الدورة التكوينية يوم 19 أوت علي حداد يهنئ الوزير الأول أحمد أويحيى بمنصبه أقرباء حمو بن لطرش ينفون انتماءه إلى أي تنظيم إرهابي درك العاصمة يطيح بعصابة سرقة المواشي في الدويرة يرفض الاستسلام ويلجأ إلى المحاكم للبقاء في الكناري برميل النفط يتراجع إلى ما دون 50 دولارا الأتراك ساخطون على منع الجزائر استيراد منتجات قيمتها 2000 مليار سنتيم المصرفية الإسلامية في الجزائر ناشئة وحجمها يفوق كل جيرانها إصابة جزائريين في هجوم إرهابي استهدف مطعم إسطنبول بواغادوغو سيدي السعيد يدين حملات المتشددين والمتطرفين ضد الأئمة الجيش يحجز ترسانة أسلحة حربية ويدمر مخابئ ببرج باجي مختار وتيبازة الخواص يطالبون زعلان بتطبيق تعليمة تجديد الحافلات القديمة أطراف تحاول تحريك قطاع الصحة لدفع الوزير للمغادرة نزيف في بيت أحمد أويحيى بوهران قبيل الانتخابات المحلية 15 يوما فقط إقامة حجاج الرحلات الخاصة بالسعودية وزير الفلاحة ينهي مهام مدير الديوان الوطني المشترك للخضر واللحوم مترشحو الأفلان للمحليات ممنوعون من استرجاع أموال الترشح والملفات غلاء الأعلاف يهدد بارتفاع أسعار الأضاحي التسجيل إلكترونيا للإيواء بالإقامة الجامعية لأوّل مرة في القطاع تاج يرفض احتضان عبد الحكيم بطاش بعد طرده من أمبيا تخفيض معدل الاحتياطات الإجبارية للبنوك إلى 4 بالمائة
  1. الرئيسية
  2. الاقتصاد
  3. النفط يواصل انهياره إلى 50 دولارا ويقلّص عائدات الجزائر

في انتظار صدور التقرير الأسبوعي عن المخزون الأمريكي

النفط يواصل انهياره إلى 50 دولارا ويقلّص عائدات الجزائر

  15 أوت 2017 - 22:30   قرئ 15 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
النفط يواصل انهياره إلى 50 دولارا ويقلّص عائدات الجزائر

يواصل سعر نفط برنت الانهيار مقتربا من عتبة 50 دولارا، وهو السعر الذي يتوافق بالضبط مع السعر المرجعي الذي حددته الجزائر في ميزانية السنة الجارية، مما يؤدي إلى محدودية حجم مداخيل صادرات المحروقات فوق 50 دولارا دون أي دولار إضافي، الأمر الذي يهدد بإجراءات جديدة للحكومة في ترشيد النفقات وإقرار ضرائب إضافية السنة المقبلة، في انتظار صدور التقرير الأسبوعي عن المخزون الأمريكي في السوق العالمية، حيث تشير عدة تحليلات إلى زيادة المعروض الأمريكي من النفط الصخري مقابل تراجع الطلب الذي تشهده السوق خاصة من قبل الصين.

 

تعرف سوق نفط برنت تراجعا منذ أسابيع، لتسجل أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع مقابل الدولار الأمريكي المرتفع، وسط استمرار المخاوف بشأن وفرة المعروض العالمي في التأثير على السوق العالمية، وأعرب المتداولون بعد انخفاض النفط الخام بشكل حاد، عن قلقهم حول زيادة إنتاج  أوبك ، في ظل التقارير التي تشير إلى أن إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة سوف يرتفع في الأشهر القادمة أيضا. 

يُنتظر أن يصدر معهد البترول الأمريكي تقريره الأخير عن المخزونات الأمريكية، قبيل أرقام التخزين الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم، خاصة أن الانخفاض المتتالي في مخزونات الخام الأمريكي خلال الشهرين الماضيين ساهم في دعم الأسعار وتعافيها تدريجيا، إلا أن الشكوك ما زالت تحوم حول مدى فعالية خفض الإنتاج من قبل منظمة البلدان المصدرة للنفط في خفض وفرة المعروض العالمي، التي عرفت نسبة استجابة في شهر جويلية المنصرم بـ 96 بالمائة. سجلت بورصة سوق النفط بداية الأسبوع الجاري، تراجعا لسعر 51.33 دولارا للبرميل، بعد صعودها الأسبوع الماضي، إلى عتبة 54 دولارا، وهو السعر الذي لم تعرفه السوق منذ أسابيع عدة، بالموازاة مع تخوف المنتجين من تطور الخلاف الأمريكي الكوري، مما يؤثر على استقرار الأسعار ورفعها تدريجيا، ضف إلى ذلك تأثر السوق بزيادة المعروض وارتفاع إنتاج أعضائها في السوق العالمية التي تقودها كل من السعودية، ليبيا ونيجيريا حسبما ورد في تقرير  أوبك  الأخير.

مريم سلماوي

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الاقتصاد

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات