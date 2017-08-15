فيما دعا إلى تسليم توسعة مترو الجزائر في الآجال

زعلان يأمر بإطلاق أشغال مشروع ميناء شرشال

أمر وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان، بالبدء في الأشغال على مستوى ميناء شرشال وكذا تسليم مشروع توسعة مترو الجزائر في الآجال المحددة حسبما جاء في بيان للوزارة.

وجه زعلان خلال لقاء مع مسؤولي مؤسسة ميناء شرشال ومخبر الدراسات البحرية، تعليمات من أجل انهاء آخر التفاصيل التقنية للميناء التجاري للوسط بالحمدانية خلال شهر اوت وذلك للانطلاق في الأشغال حسب الآجال المبرمجة يضيف نفس المصدر. يذكر أن هذا الميناء الذي يعد من بين أهم المشاريع المخصصة لنقل السلع في الجزائر سيشكل قطبا مهما للتنمية الاقتصادية بعد ربطه بشبكة النقل بالسكك الحديدية والطرق السريعة ما سيمكنه مستقبلا من اجراء مبادلات تجارية مع أفريقيا.

وخلال اجتماع عمل جمعه مع مسؤولي مؤسسة ميترو الجزائر والمتعاملين المكلفين بإنجاز توسعة ميترو الجزائر إلى ساحة الشهداء وعين النعجة أعطى زعلان الذي اطلع على نسبة تقدم هذا المشروع تعليمات صارمة لإنهاء الأشغال قبل نهاية السنة الجارية .

كما أضاف البيان أنه تم برمجة زيارة للموقع للسماح للوزير بمعاينة الأشغال.