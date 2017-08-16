الترخيص باصطياد 3 آلاف كلغ سنويا

الحكومة تفرج عن الترتيبات التنظيمية والقانونية لصيد المرجان

كشفت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عن الترتيبات التنظيمية والقانونية لإطلاق حملة صيد المرجان المرتقب الشروع فيها قبل نهاية السنة الجارية، محددة المدة القصوى لاستغلال الامتياز فيه بـ 5 سنوات، فيما حددت المدة الدنيا لغلق مساحات الاستغلال بـ 20 سنة، أما مدة الاستغلال من طرف صاحب الامتياز، فحددت بسنة واحدة منذ تاريخ البدء بالانتفاع.

أفاد المدير العام للصيد البحري بالوزارة طه حموش، أن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزغي، حدد نهاية السنة كآخر أجل للشروع في النشاط، مشيرا إلى أن الإطار القانوني لنشاط صيد المرجان يتضمن كيفيات استغلال الموارد البيولوجية عن طريق الغوص الاحترافي، وأردف المسؤول نفسه، أنه تم تحديد منطقة وساعات الغوص وعدد مرات الغوص وكذا كيفيات التصريح بالمادة التي يتم اصطيادها من طرف الوكيل صاحب الامتياز وتسجيلها مع تدوين الوزن التقريبي وتحديد توقيت اصطيادها، كما حددت المدة القصوى لاستغلال الامتياز في صيد المرجان بـ 5 سنوات، فيما حددت المدة الدنيا لغلق مساحات الاستغلال بـ 20 سنة، أما مدة الاستغلال من طرف صاحب الامتياز، فحددت بسنة واحدة منذ تاريخ البدء بالانتفاع، وبالنسبة للكميات المرخص بها، فقد تم تحديدها بـ 3000 ألف كيلوغرام سنويا لكل مساحة استغلال توزع على أصحاب الامتياز، كما حددت منطقتان للاستغلال على الشريط الساحلي الشرقي الأولى تغطي ساحل ولاية الطارف تتكون من 30 شخصا من أصاحب الامتياز، ومنطقة ثانية تغطي ولايتي سكيكدة وجيجل تتكون من 15 صاحب امتياز بكل ولاية حسب توضيحات المسؤول ذاته، أما عن موانئ الإنزال المحددة في إطار بعث نشاط صيد المرجان، فيتعلق الأمر بميناء القالة بالطارف، ميناء عنابة، مناء بوديس بجيجل، ميناء بجاية، ميناء سطورة بسكيكدة، ميناء دلس ببومرداس، ميناء تنس بالشلف، ميناء مستغانم، ميناء بني صاف، حيث يتكفل حرس الشواطئ بتفقد صحة المعلومات المدونة في التصريح بالمادة المصطادة ويتم تشميع الصندوق الحامل للمادة حسب المسؤول، كما تم في إطار هذه المراسيم تحديد شروط وكيفيات وضع جهاز تتبع مسلك المرجان الخام ونصف المصنّع بقرار وزاري نشر في الجريدة الرسمية رقم 17.

أكد المتحدث نفسه، أن تسيير هذه الإجراءات أسند إلى الوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات بالتنسيق مع الوكالة الوطنية لتوزيع وتحويل الذهب والمعادن الثمينة الأخرى، مضيفا في السياق ذاته، أن الوثيقة تثبت تتبّع مسلك الاقتناء القانوني للمرجان الخام ونصف المصنع وصاحب الامتياز ومساحة الاستغلال وسفينة الصيد والغواص والكميات المصطادة والمحوّلة والكميات المسوّقة والمحوّلة، ومن جهته ينص المرسوم التنفيذي رقم 15-231 على أن صاحب الامتياز ملزم ببيع 70 في المائة من الكمية المصطادة من المرجان للوكالة الوطنية للمعادن النفيسة أجينور التابعة لقطاع الصناعة والمناجم التي تشتري هذه الكمية مقابل مبلغ مالي يتم الاتفاق عليه بين الطرفين، حيث تقوم وكالة أجينور ببيع المرجان للحرفيين والناشطين في مجال الصناعات التقليدية والمحولين عبر الوطن، وذكّر طه بوجود 136 غواص متخصص مهمتهم الأساسية صيد المرجان من قاع البحار، وهم الوحيدون في الجزائر الذين يحوزون على الترخيص، مع مواصلة عمليات التكوين لفائدة الغواصين، مشيرا إلى أن الوزارة وجهت المراسيم التنفيذية الخاصة بهذا النشاط إلى القطاعات الأخرى ذات الصلة بهذا النشاط للموافقة عليها وضبطها خاصة، منها الدفاع والمالية والنقل والتجارة والبيئة، مضيفا أن تحديد موعد الشروع في هذا النشاط يعتمد على تاريخ رد القطاعات المعنية على وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري بهذا الخصوص، ونشر المراسيم النهائية في الجريدة الرسمية.

يذكر أن المركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية، أدرج في ماي الماضي المرجان الأحمر ضمن قائمة أولية للأنواع الحيوانية والنباتية المهددة بالاندثار في الجزائر، نتيجة الممارسات غير القانونية والعشوائية، وتم تعليق استغلال هذه الثروة في الجزائر ومنع نشاط صيدها منذ سنة 2001.