تفاديا لتعفن الأضاحي مثل العام الفارط

وزارة الفلاحة تحذر المواطنين من مواشي الأسواق الفوضوية

دعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري المواطنين إلى تجنب اقتناء المواشي من الأسواق الفوضوية، قصد تفادي تكرر حالات التعفن التي مست لحوم الأضاحي في العام الماضي.

حذرت وزارة الفلاحة المواطنين من خطورة اقتناء أضاحي العيد من نقاط البيع العشوائية والأسواق الفوضوية، داعية إياهم إلى التوجه نحو نقاط البيع الرسمية التي أعلنت عنها الوزارة الوصية والمقدرة

بـ 23 نقطة تم تزويدها بفرق بيطرية دائمة، وفي الصدد ذاته، أكد المفتش البيطري المكلف بالرقابة الصحية البيطرية بمديرية المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة خالد بارة، أن المصالح المختصة حريصة على توفير الرعاية الصحية للمواشي عبر نقاط البيع المحددة رسميا من طرف الوزارة، موضحا أن الوزارة الوصية سخرت فرقا طبية بيطرية مكلفة بالتنقل عبر مواقع بيع المواشي، حرصا على توفير المراقبة والمتابعة الصحية للأضاحي، إلا أنه خلال الأسبوع الذي يسبق العيد تبرز نقاط بيع موازية جديدة، وأفاد المتحدث ذاته، أن كل مرب وموال يكون لديه رأس مال يمكّنه من استئجار نقطة بيع منتظمة تتوفر على كل الضروريات لممارسة النشاط، حيث سيتم منحه الترخيص من طرف الوزارة، قائلا في هذا الصدد، إن الباعة الفوضويين عبر الطرقات وداخل الأحياء لا يمنح لهم الترخيص للبيع، مؤكدا أن هذا النوع من الباعة هي الفئة التي تبحث عن الربح السريع وتقدم على تسمين الماشية دون مراعاة الشروط الصحية، داعيا المواطنين إلى ضرورة اقتناء أضاحيهم من الأسواق ونقاط البيع الشرعية التي تتوفر على المرافقة البيطرية، وتفادي الأسواق العشوائية التي لا يضمن فيها المواطن سلامة أضحيته، وبشأن الإمكانات المسخرة لضمان سلامة وصحة المواطنين، ذكر بارة، أن عدد الأطباء البياطرة الموظفين لتقديم خدماتهم خلال أيام عيد الأضحى المبارك يتجاوز 3 آلاف بيطري، سيكونون موجودين بالمفتشيات البيطرية الولائية ومديريات المصالح الفلاحية للولايات والهيئات العمومية التابعة لقطاع الفلاحة والدوائر الوزارية الأخرى ـ على حد قوله ـ كما تطرق المسؤول ذاته، إلى الاتفاقية التي أبرمتها وزارة الفلاحة مع المؤسسات المختصة في نشاطات جمع الجلود الخام والدباغة، من أجل التكفل بجمع جلود وصوف الأغنام التي ترمى في بعض المناطق خلال عيد الأضحى.