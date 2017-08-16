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مالكه طرد 40 عاملا بعد مرور 5 أشهر على تدشينه بطافراوي

مركب الوهرانية لإنتاج وتكرير السكر على حافة الإفلاس

  16 أوت 2017 - 19:51   قرئ 12 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
مركب الوهرانية لإنتاج وتكرير السكر على حافة الإفلاس

 طالب العشرات من عمال مصنع تكرير السكر وإنتاجه  الوهرانية  ببلدية طافراوي جنوب وهران، أمس، وزير الصناعة والمناجم محجوب بدة، بإيفاد لجنة تحقيق وزارية للوقوف على ما وصفوها بالتجاوزات الخطيرة التي تحدث بالمصنع الذي دخل حيز الإنتاج عند تدشينه منذ أشهر من قبل الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، لكن المركب الذي يملكه رجل الأعمال برحال على حافة الإفلاس ، ولم يتمالك العمال أنفسهم، عقب طرد الإدارة خلال الأيام القليلة الماضية نحو أربعين عاملا من أصل مائة وعشرة.

 

دفع طرد الإدارة للعمال زملاءهم إلى الاحتجاج، مطالبين بتدخل الوزير الأول أحمد أويحي، وإيفاد لجنة تحقيق وزارية لتقصي الحقائق بالمركب، فرغم تدشينه بشهر أفريل الماضي من قبل وزير الصناعة والمناجم السابق عبد السلام بوشوارب، إلا أنه لم ينتج غراما من السكر، في حين كان مالكه قد وعد بإنتاج نحو سبعة مائة ألف طن من السكر سنويا، والتوجه نحو رفع الإنتاج مستقبلا وتوجيه الإنتاج نحو التصدير إلى الخارج، ناهيك عن سقوط وعود مالكه في الماء القاضية بتوظيف أزيد من ثلاث مائة موظف. جدير بالذكر، أن المصنع العملاق كان من المفروض أنه سيبدأ بطاقة إنتاجية يومية تقدر بألفي طن من السكر يوميا، على أن تصل قدرته الإنتاجية إلى سبعة مائة طن يوميا عبر وحداته الإنتاجية البالغ عددها ست وحدات ضمن أقوى البرامج التقنية في إنتاج السكر وتكريره وتحويله وضمان جودته، حيث كان رئيس المصنع برحال قد أكد أنه يسعى إلى تغطية الطلب على المستوى المحلي وتغطية الطلب الوطني، على أن يتم توسيع التسويق في المستقبل القريب نحو منطقة الشرق الأوسط وعدد كبير من الدول الإفريقية، ناهيك عن منع احتكار تصنيع وتكرير السكر بالجزائر، حيث كان يهدف رجل الأعمال مالك المجمع برحال إلى خفض أسعار السكر مستقبلا وضمان الطلب المحلي وفق آخر المقاييس العالمية التي تخص الجودة والنوعية.

أحمد بن عطية

 

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