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مبلغ الاشتراك لتأمين الأملاك العقارية لا يقل عن 1500 دج

الحكومة تحدد التعريفات والإعفاءات المطبقة على آثار الكوارث الطبيعية

  18 أوت 2017 - 19:35   قرئ 46 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
الحكومة تحدد التعريفات والإعفاءات المطبقة على آثار الكوارث الطبيعية

حددت الحكومة معايير التعريفات والإعفاءات المطبقة في مجال التأمين على آثار الكوارث الطبيعية، حيث قدرت نسب الاشتراك اعتمادا على نسبة قاعدية تأخذ بعين الاعتبار معايير قياس التعرض للأخطار.  

أوضحت وزارة المالية بموجب القرار الوزاري الذي تم نشره في الجريدة الرسمية رقم 45، المعايير المطبقة في مجال التأمين على أثار الكوارث الطبيعية، حيث يخص المعيار الأول المنطقة الزلزالية، في حين يخص المعيار الثاني المطابقة لقواعد مقاومة الزلزال. في الصدد ذاته، يقدر المعيار، حسب إحدى الطريقتين التي تتمثل في بنايات مطابقة للقواعد الجزائرية لمقاومة الزلزال وفي بنايات غير مطابقة للقواعد الجزائرية لمقاومة الزلزال أو التي لم يتمكن من مطابقتها، حيث يتم تحديد حجم التعرض للأخطار حسب تصنيف المنطقة الزلزالية «منطقة 0، 1، 2أ، 2 ب 3» التي تتواجد فيها البناية إلى جانب مدى قدرة البناية للتصدي للخطر والتي تقدر حسب مستوى احترام قواعد مقاومة الزلزال. وحددت الوزارة المالية نسب القسط أو الاشتراك في شبكة تتراوح من 0.55 في الألف بالنسبة لملك عقاري مبني في المنطقة 0 إلى غاية 1.25 في الألف لملك مبني في المنطقة 3، بينما المنشآت الصناعية و/أو التجارية تتراوح النسب في شبكة تنطلق من 0.37 في الألف في المنطقة 0 وبالنسبة للمنطقة 3 بــ 0.83 في الألف. وفيما يخص بشبكة التعريفاتي، نص القرار الوزاري أنه لا يمكن أن يكون مبلغ قسط التأمين أو الاشتراك أقل من 1500 دينار جزائري بالنسبة لتأمين الأملاك العقارية و2500 دينار جزائري بالنسبة لتأمين المنشآت الصناعية أو التجارية. في هذا الصدد، يحدد القرار الوزاري السعر المقياسي للمتر المربع المبني المطبق في تحديد الأموال المؤمن عليها فيما يخص الأملاك العقارية، حيث يتراوح هذا السعر بالنسبة للسكنات الفردية بـ 28 ألف دينار جزائري «منطقة 0»، 31 ألف دينار جزائري «منطقة 1»، 35 ألف دينار جزائري «منطقة 2 أ»، 39 ألف دينار جزائري «منطقة 2 ب»، 47 ألف دينار جزائري «منطقة 3»، وبالنسبة للسكنات الجماعية بـ 25 ألف دينار جزائري «منطقة 0»، 28 ألف دينار جزائري «منطقة 1»، 31 ألف دينار جزائري «منطقة 2أ»، 35 ألف دينار جزائري «منطقة 2ب» و38 ألف دينار جزائري «منطقة 3».  

لطفي ع  

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