احصاء أزيد من ألف منزل تالف

الحرائق تأتي على 1900 هكتار خلال أسبوع

كشفت حصيلة لمديرية العامة للغابات عن تضرر مساحة 1907 هكتار بفعل الحرائق التي بلغ عددها 186 حريقا خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 16 أوت على المستوى الوطني، مشيرة إلى تضرر ثمانية ولايات بسبب الحرائق التي خلفت ألاف الهكتارات المتلفة واحتراق أزيد من ألف منزل.

أوضحت المديرية العامة للغابات من خلال حصيلتها، أن النيران أتت على 438 هكتار من الغابات و351 هكتار من الجبال إضافة إلى 1118 هكتار من الأحراش أي بمعدل 27 بؤرة حريق يوميا بمساحة 10 هكتار للبؤرة الواحدة، وأبرزت الحصيلة إلى أن مصالح المديرية العامة للغابات قد سجلت في الفترة الممتدة من 1 جوان إلى 16 أوت 2121 بؤرة حريق أتت على مساحة 3194 هكتار. كما أشار ذات المصدر إلى أن المساحة المتضررة من الحرائق شملت 15543 هكتار من الغابات و7904 هكتار من الجبال وكذا 8494 هكتار من الأحراش أي بمعدل 28 بؤرة حريق يوميا بمساحة 15 هكتار للبؤرة الواحدة. وقد ارتفع عدد الحرائق وكذا المساحة المتضررة من النيران مقارنة بنفس الفترة من العام الفارط، حيث تم تسجيل وقتها 1486 بؤرة حريق التهمت مساحة اجمالية مقدرة بـ 8555 هكتار منها 3219 هكتار من الغابات حسبما أبرزته المديرية العامة للغابات في حصيلتها. ومن ضمن الولايات المتضررة بسبب الحرائق يضيف البيان يذكر سكيكدة 5938 هكتار و157 منزل، تليها بجاية 5521 هكتار و154 منزل، قالمة 5418 هكتار و39 منزل، تيزي وزو 2811 هكتار و264 منزل، عنابة 2460 هكتار و22 منزل، الطارف 2315 هكتار و194 منزل، المدية 1620 هكتار و119 منزل، جيجل 1116 هكتار و102 منزل. وذكرت المديرية العامة للغابات أنه سيتم إبقاء جهاز الوقاية ومحاربة الحرائق الذي وضع في أول جوان إلى غاية نهاية الحملة المرتقبة في 31 أكتوبر المقبل مجددة ندائها للمواطنين لتوخي الحذر من أخطار الحرائق في هذه الفترة وتقديم مساهمتهم فيما يخص الوقاية والإنذار.

بوعلام حمدوش