الحرائق تأتي على 1900 هكتار خلال أسبوع

شريط الاخبار
رئيس الجمهورية يعيّن أعضاء الحكومة الجديدة تخوّفات من مصير مشاريع السكن بعد إنهاء مهام صاحب صيغتي "عدل" و "أل بي بي" الوزير ولد علي يطالب محليي الخضر بالتأهل إلى الـ شان هامل يأمر شرطة الحدود بتشديد المراقبة في النقاط الحدودية لمنع تهريب الذهب والعملة الحكومة تفرج عن الترتيبات التنظيمية والقانونية لصيد المرجان وزارة الفلاحة تحذر المواطنين من مواشي الأسواق الفوضوية مركب الوهرانية لإنتاج وتكرير السكر على حافة الإفلاس أويحيى يعود إلى قصر الدكتور سعدان بعد خمس سنوات من الغياب إقالة تبون تصنع الحدث العالمي وتخلّف ردود فعل متباينة تاج يثمّن قرار رئيس الجمهورية بتعيين أويحيى وزيرا أولا اللجان المكلّفة بدراسة قانون المجالس المحلية تجتمع يوم السبت حمس تعتبر تنحية تبون عملية سطو نفذّها رجال المال الجزائر تطالب دول الساحل بإجراءات تحد من تنقل الإرهابيين ارتفاع أسعار الأضاحي بسبب تهريب المواشي نحو تونس انطلاق التسجيلات بمعاهد التكوين شبه الطبي للطلبة الجدد رجال أعمال ألمان في الجزائر الشهر المقبل لدراسة فرص الاستثمار في مجال السيارات 12 سنة سجنا ضد مغتصب ابنته على مدار أربع سنوات بوهران موقف الجزائر اتجاه القضية الصحراوية ثابت الجيش يدمر 4 مخابئ للإرهابيين في باتنة الدرك يطبق النظام الإلكتروني لتعقّب السيارات المسروقة مراجعة الدعم العشوائي ورفع تسعيرة الكهرباء.. ملامح قانون المالية لـ 2018 نحو توسيع مساحات الحبوب وزراعة البقوليات الجافة تعييـــــن أحمـــــد أويحيـــــى وزيـــــــرا أول خلفـــــــا لتبــــــــون من الإعذارات إلى عطلة فرنسا... هكذا انتهى مسار تبون رسميا... نقل جثامين الرعايا الجزائريين بالخارج مجانا أويحيى أمام تحدي إقرار قانون المالية لـ 2018 مطالب بالعودة للعمل بنظام التحويلات التقليدي في المؤسسات الجامعية النفط يواصل انهياره إلى 50 دولارا ويقلّص عائدات الجزائر زعلان يأمر بإطلاق أشغال مشروع ميناء شرشال الدينار يسجل تراجعا رهيبا ومخاوف من استمرار الأزمة مجانيـــــن الله يعـــودون هــــذا الأسبـــــوع! الإطاحة بنصّاب يبيع جوازات الحج بـ 80 مليون سنتيم في وهران إخماد 2532 حريق وتوقيف 16 متورطا في إضرامها 11436 حاج جزائري في المدينة المنورة وأفواج أخرى تغادر إلى مكة وفاة جزائري وجرح آخر في الهجوم الذى استهدف مطعما في وغادوغو العثور على جثة إرهابي بالبويرة واكتشاف ورشة لصناعة المتفجرات في تيبازة فرنسا تحذر رعاياها من السفر إلى الجزائر الفيسبوكيون بين متفائل ومتشائم بقرار إقالة تبون الأحزاب السياسية تُجمع على أنّ تعيين أويحيى قرار أملته الظروف الراهنة نقابة القابلات تطالب بالإفراج الفوري عن الموقوفات بالجلفة
  1. الرئيسية
  2. الاقتصاد
  3. الحرائق تأتي على 1900 هكتار خلال أسبوع

احصاء أزيد من ألف منزل تالف

الحرائق تأتي على 1900 هكتار خلال أسبوع

  18 أوت 2017 - 19:39   قرئ 16 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
الحرائق تأتي على 1900 هكتار خلال أسبوع

  كشفت حصيلة لمديرية العامة للغابات عن تضرر مساحة 1907 هكتار بفعل الحرائق التي بلغ عددها 186 حريقا خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 16 أوت على المستوى الوطني، مشيرة إلى تضرر ثمانية ولايات بسبب الحرائق التي خلفت ألاف الهكتارات المتلفة واحتراق أزيد من ألف منزل. 

أوضحت المديرية العامة للغابات من خلال حصيلتها، أن النيران أتت على 438 هكتار من الغابات و351 هكتار من الجبال إضافة إلى 1118 هكتار من الأحراش أي بمعدل 27 بؤرة حريق يوميا بمساحة 10 هكتار للبؤرة الواحدة، وأبرزت الحصيلة إلى أن مصالح المديرية العامة للغابات قد سجلت في الفترة الممتدة من 1 جوان إلى 16 أوت 2121 بؤرة حريق أتت على مساحة 3194 هكتار. كما أشار ذات المصدر إلى أن المساحة المتضررة من الحرائق شملت 15543 هكتار من الغابات و7904 هكتار من الجبال وكذا 8494 هكتار من الأحراش أي بمعدل 28 بؤرة حريق يوميا بمساحة 15 هكتار للبؤرة الواحدة. وقد ارتفع عدد الحرائق وكذا المساحة المتضررة من النيران مقارنة بنفس الفترة من العام الفارط، حيث تم تسجيل وقتها 1486 بؤرة حريق التهمت مساحة اجمالية مقدرة بـ 8555 هكتار منها 3219 هكتار من الغابات حسبما أبرزته المديرية العامة للغابات في حصيلتها. ومن ضمن الولايات المتضررة بسبب الحرائق يضيف البيان يذكر سكيكدة 5938 هكتار و157 منزل، تليها بجاية 5521 هكتار و154 منزل، قالمة 5418 هكتار و39 منزل، تيزي وزو 2811 هكتار و264 منزل، عنابة 2460 هكتار و22 منزل، الطارف 2315 هكتار و194 منزل، المدية 1620 هكتار و119 منزل، جيجل 1116 هكتار و102 منزل.    وذكرت المديرية العامة للغابات أنه سيتم إبقاء جهاز الوقاية ومحاربة الحرائق الذي وضع في أول جوان إلى غاية نهاية الحملة المرتقبة في 31 أكتوبر المقبل مجددة ندائها للمواطنين لتوخي الحذر من أخطار الحرائق في هذه الفترة وتقديم مساهمتهم فيما يخص الوقاية والإنذار.  

 بوعلام حمدوش 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الاقتصاد

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات