1 أورو بـ 189 دينار

الأورو يتراجع مقابل الدينار في السوق الموازية

تراجعت قيمة العملة الصعبة في الأسواق الموازية بشكل محسوس خلال هذه الأيام، حيث انخفضت قيمة ورقة 100 أورو إلى 18 ألف و900 دينار بعدما وصلت إلى 19 ألف و400 دينار أواخر الشهر الماضي.

عرفت أسعار العملات الأجنبية تراجعا في السوق السوداء مقابل العملة الوطنية «الدينار»، أين انخفضت قيمة العملة الأوروبية الموحدة «الأورو» إلى 18 ألف و900 دينار جزائري لورقة 100 أورو، بعدما عرفت ارتفاعا كبيرا أواخر شهر جويلية الماضي، حيث قفزت قيمة ذات الورقة إلى 19 ألف و400 دينار جزائري، نتيجة الاقبال الكبير عليها من طرف الجزائريين الراغبين في قضاء عطلتهم السنوية بالخارج، مقابل قلة العرض لدى تجار العملة. في جولة استطلاعية قامت بها «المحور اليومي» إلى أكبر سوق موزاية للعملة الصعبة، الموجود بمنطقة بور سعيد «السكوار»، وقفنا على حالة الركود الذي يعرفه السوق، حيث غابت الحركة عن هذا السوق المعروف بنشاطه الكبير خاصة في الفترة الصباحية التي يصل فيها تجار الجملة للعملة. وفي حديثنا مع أحد الباعة بالسوق، أكد لنا أن حالة الركود قد عرفها السوق منذ نهاية الأسبوع الماضي، بعد تراجع اقبال المستوردين وحتى المواطنين على العملة الصعبة، مضيفا في الصدد ذاته، أن إجراءات الحكومة الجديدة التي مست الشق الاقتصادي والتغييرات التي طرأت على وزراء الحكومة جعلت من المتعاملين الاقتصادين يتخوفون من اتخاذ الحكومة الجديدة لإجراءات أخرى أكثر تقشفية مما سيعرضهم إلى خسائر مادية فادحة هم في غنى عنها على حد قوله. حسب العارفين بسوق العملة الموازي، فإن نزول سعر الأورو مقابل العملة الوطنية هذه الأيام ارجعوه إلى تراجع الطلب عليها، خاصة من المستوردين والتجار الذين تأثروا كثيرا بقرارات الحكومة الأخيرة التي أدرجت عدة منتجات ضمن قائمة السلع المعنية برخصة الاستيراد، واتخاذها جملة من الإجراءات لتقليص فاتورة، مما اضطروا إلى تقليص اقبالهم على شراء العملة الأجنبية بشكل كبير مقارنة بالسنوات الأخيرة، وأضاف ذات المصدر، أن اقتراب الدخول الاجتماعي وارتفاع تكاليف أضحية العيد، جعلت الكثير من الجزائريين يتراجعون عن قضاء عطلتهم السنوية بالخارج، وعليه فالإقبال على العملة قد عرف تراجعا أيضا.

لطفي العقون