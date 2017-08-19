فدرالية مربي الماشية تؤكد وفرة الأضاحي بأسعار تتراوح بين 2 و5 مليون سنتيم

الموّالون بريئون من أزمة فساد اللحوم وأطراف تستهدف الثروة الحيوانية

استنكر مربو الماشية تحميلهم المسؤولية الكاملة في قضية تسمين رؤوس الماشية بمواد ومكملات غذائية غير صحية ومجهولة المصدر، معتبرين الأزمة مُفتعلة من طرف سماسرة وأطراف تستهدف الإضرار بالثروة الحيوانية الوطنية، مطمئنا في الوقت ذاته الجزائريين بوفرة رؤوس الماشية في السوق وعدم تسجيل أي مرض يُذكر - لحد الساعة - في ظل الرقابة البيطرية المشددة على مستوى 23 نقطة بيع في الوطن.

أكد عضو المكتب الوطني للفدرالية الجزائرية لمربي الماشية محمد بوكرابيلة في تصريح خص به «المحور اليومي»، بأن نقاط البيع التي حددتها الحكومة -والمتمثلة في 23 نقطة عبر التراب الوطني- تعرف نشاطا وإقبالا منقطع النظير من المواطنين لضمان اقتناء أضحية صحية ومُراقبة دون أي شك في سلامتها، موضحا بأن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية خصصت طبيبا بيطريا على مستوى كل نقطة للقيام بمعاينات وزيارات تفقدية دورية لرؤوس المواشي وتفحص سلامتها، مشددا في الوقت ذاته على وفرة الماشية بمختلف السلالات والأحجام والتي تراوح سعر الأضحية بين 5و2 مليون سنتيم، حيث أن الماشية تم جلبها من 28 ولاية سهبية كما هو الحال بالنسبة لنقاط البيع الخمس بالجزائر العاصمة فهي مزودة بأضاحي مصدرها من ولايات تيسمسيلت، الجلفة، تيارت الأغواط وكذا المدية. وعن تخوفات الجزائريين من تكرار سيناريو فساد لحوم الأضاحي السنة الماضية، طمأن بوكرابيلة في هذا الشأن الجزائريين بسلامة الماشية السنة الجارية وعدم ظهور أي أعراض لمرض معين، مضيفا بأن مرض الجُذري الذي من المعتاد أين يصيب عددا من رؤوس الماشية لم يتم تسجيل أية حالة منه إلى حد الساعة. ندد محدثنا في السياق ذاته، بقضية المساس بالموالين الذين تم وضعهم في قفص الاتهام حول استعمال مواد غير صحية لتسمين المواشي العام الماضي مع تناسي الصعوبات والعراقيل التي يواجهونها طيلة السنة للحفاظ على ثروة الأغنام المهمة، مُعربا عن الاستياء الشديد للموالين الذين استغربوا تحميل المجتمع المدني مسؤولية أزمة فساد لحوم عيد 2016 وازرقاقها كاملة للمربين، وسط اتهامات طالت الموالين بالدرجة الأولى، مضيفا بقوله « الموال يسعى للحفاظ على الثروة الحيوانية وتطويرها بالرغم من كل الظروف الصعبة وليس من صالحه فساد اللحوم». في ذات السياق، وجه محدثنا أصابع الاتهام إلى السماسرة وأطراف وسيطة بين المنتج والمستهلك تستهدف تحطيم الثروة الحيوانية من الأغنام والتي فاقت 27 مليون رأس بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي وكذا تشجيع الاستيراد، حيث يشتري هؤلاء قطعانا هائلة من رؤوس الماشية بأشهر قبل حلول عيد الأضحى كل سنة ويتم تغذيتها وتسمينها بمواد في أغلب الأوقات تكون مجهولة المصدر أو مُقتناة من السوق الموازية بعيدا عن الرقابة البيطرية، وهو ما يؤدي إلى ظهور عدة أمراض واعراض لا تفسير لها لدى البياطرة، حيث دعا وزارة الفلاحة إلى تشديد المراقبة على مثل هؤلاء الانتهازيين الذي يشكلون خطرا على الاقتصاد الوطني ومرافقة المربين الحقيقيين للماشية لتحقيق اكتفاء ذاتي يفوق 30 مليون رأس، مدافعا في ذات الصدد عن الموالين الذين يعانون طيلة السنة ويتخبطون في مشاكل جمة، زاد من الطين بلة قرار رفع الدعم عن مادة الشعير منذ أشهر ليصل سعر القنطار الواحد إلى 2300 دج مع محدودية منح تعاونية الحبوب المادة للموالين مما يضطرهم التزود بها من السوق الموازية التي ألهب المضاربون أسعارها لتفوق 3000 دج للقنطار وفي بعض المناطق 4000 دج. وعن اللقاء الذي من المفترض أنه جمع فدرالية مربي الماشية بوزير الفلاحة عبد القادر بوعزقي -حسبما أكده محدثنا في تصريح سابق- كشف بوكرابيلة عن تأجيله لموعد غير محدد وذلك على خلفية التعديل الجزئي الذي مس حكومة الوزير الأول الجديد أحمد أويحيى، مؤكدا على تفاؤله حيال الوزير بوعزغي للنهوض بالقطاع والعمل معا على وضع خارطة طريق لإنتاج الماشية وتطوير نوعية للحوم وجودتها للتحضير لعمليات استيراد للحوم الأغنام في السنوات المقبلة.

مريم سلماوي