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3.3 بالمائة نسبة نمو الاقتصاد الوطني

  20 أوت 2017 - 14:54   قرئ 14 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
3.3 بالمائة نسبة نمو الاقتصاد الوطني

حقق الاقتصاد الجزائري سنة 2016 نموا بـ 3.3 بالمئة مقابل 3.7 بالمئة سنة 2015 فيما بلغ الناتج الداخلي الخام الفردي 3.894 دولار سنة 2016 حسب ما علمت واج لدى الديوان الوطني للإحصائيات.
ونتج هذا النمو المعتبر أساسا عن نمو قطاع المحروقات الذي عرف قفزة كبيرة سنة 2016 حيث ارتفعت قيمته المضافة ب7.7 بالمئة مقابل 0.2 بالمئة سنة 2015.
وعرف قطاع الفلاحة نموا طفيفا فيما سجلت باقي القطاعات تقلصا في وتيرة النمو بفعل تراجع النفقات العمومية و انخفاض الواردات.
و من حيث القيمة ارتفع الناتج الداخلي الخام ب2. 4 بالمئة سنة 2016 منتقلا الى 8. 17.406 مليار دج مقابل 1. 16.702 مليار دج سنة 2015 . و قدر الناتج الداخلي الفردي ب 3.894 دولار سنة 2016.
و قد ارتفع معامل امتصاص التضخم سنة 2016 ب9. 0 بالمئة بعد انخفاض بلغ -5. 6 بالمئة سنة 2015 و -3. 0 بالمئة سنة 2014. و يعكس هذا التوجه تباطؤا في معدل انخفاض الاسعار الدولية للمحروقات.
من جهة أخرى عرف استهلاك الأسر نموا ب3.3 بالمئة سنة 2016 في حين ارتفع حجم تشكل خام راس المال الثابت ب5. 3 بالمئة مقابل 7. 5 بالمئة سنة 2015 و هو ما يعكس انخفاضا في وتيرة نمو هذا المؤشر.
ونتج هذا الانخفاض عن تراجع واردات مواد التجهيز الصناعي منذ 2014 الى جانب تراجع نسبي في نفقات التجهيز للدولة.
لكن و باحتساب القيمة الاسمية عرف تشكل خام راس المال الثابت نموا ب6 بالمئة الى 3. 7.467 مليار دج سنة 2016 مقابل 7. 7.041 مليار دج سنة 2015.
و بالرغم من تراجع وتيرة نمو هذا المؤشر من حيث الحجم الا ان معدل الاستثمار في الاقتصاد يبقى مرتفعا حيث بلغت نسبة تشكل خام راس المال الثابت في الناتج الداخلي الخام 9. 42 بالمئة في 2016 مقارنة ب2. 42 بالمئة سنة 2015.
و تعكس هذه النسبة "جهدا استثماريا لا يزال جد معتبر لكنه مدعوم -في غالبيته- من طرف الدولة و من قطاع المحروقات" حسب نفس المصدر.



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