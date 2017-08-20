التجار أرجعوه إلى موجة الحر وضعف إنتاج الغلة الموسمية

تواصل التهاب أسعار الخضر يخنق الجزائريين إلى غاية نوفمبر

المضاربة في أسعار البطاطا تعود وتخوّفات من تكرار الأزمة

تتواصل أسعار الخضر منذ أزيد من أسبوعين في الالتهاب وعلى غير العادة السنة الجارية مقارنة بالفترة نفسها من السنوات السابقة، مما يخنق جيب المواطن البسيط أكثر ويُضعف قدرته الشرائية مع اقتراب عيد الأضحى والدخول الاجتماعي الذي لا يفصلنا عنه أقل من أسبوعين، وهو الأمر الذي أرجعته جمعية التجار ووكلاء التجار إلى موجة الحر التي عرفتها البلاد مؤخرا، والحرائق الهائلة التي أتت على الأخضر واليابس في ظل غياب الرقابة في الأسواق، لمواجهة المضاربين في أسعار بعض المنتجات.

أكد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار، في اتصال بـ المحور اليومي ، التهاب أسعار الخضر إلى فساد كميات هائلة من المحاصيل الزراعية الموسمية، على غرار الطماطم، القرعة الكوسة وكذا السلاطة، بفعل الارتفاع الرهيب في درجات الحرارة شهر جويلية المنصرم، والحرائق الهائلة التي مست عدة ولايات، مضيفا في الوقت ذاته عامل زيادة تكاليف النقل بين الولايات، فضلا عن عزوف العمال عن جني المحاصيل الفلاحية أو اشتراط مبلغ مالي كبير حيال هذه المهمة الصعبة، في ظل الظروف المناخية الصعبة التي لم تشهدها الجزائر منذ سنوات عديدة، وفي السياق ذاته، أفاد المسؤول ذاته، أن الأسعار التي تعرفها معظم الخضر الموسمية لن تنخفض في الوقت الحالي، وستظل مرتفعة نسبيا إلى غاية نهاية سبتمبر وبداية نوفمبر من السنة الجارية. من جهة أخرى، اعتبر رئيس الجمعية الوطنية لوكلاء تجار الجملة للخضر والفواكه محمد مجبر، في اتصال خص به المحور اليومي ، ارتفاع أسعار مختلف الخضر الموسمية بـ العادي ، وأهم المنتجات الفلاحية السلاطة التي تجاوز الكيلوغرام 200 دج، فيما عرف سعر الكوسة القرعة واللفت 170 دج، ضف إلى ذلك الفلفل الأخضر الذي ارتفع سعره إلى 70 دج وكذا الطماطم التي وصلت في أسواق الجملة 45 دج للكيلوغرام، وبرر مجبر كلامه بالعراقيل التي يواجهها الفلاحون في نشاطهم، مع ضعف هامش الربح الذي يستحوذ عليه المضاربون، موضحا أن الأسعار في سوق الجملة حقيقة تعرف زيادة، إلا أنها توصف بـ المعقولة ، نظرا إلى نقص الغلة في هذه الفترة بسبب الحرائق في انتظار دخول غلة الصحراء، بعد نفاذ محصول الهضاب العليا، فيما توقع مجبر ارتفاعا في أسعار فاكهة العنب في الأسابيع المقبلة، في ظل تخوفات من فساد غلة جويلية وأوت بفعل الحرارة التي فاقت 38 درجة. أشار المتحدث ذاته، إلى غياب الرقابة من طرف وزارة التجارة على أسواق الجملة والتجزئة، وهو ما زاد جشع التجار، خاصة عند معرفة الفرق الشاسع بين سعر المنتوج بالجملة مقابل التجزئة الذي يُضاعف بنسبة تفوق 70 بالمائة، وفيما يخص البطاطا التي تسجل هي الأخرى ارتفاعا تراوح سعرها بين 50-60 دينار للكيلوغرام، قال المتحدث ذاته إن المضاربون عادوا للتحكم في أسعار البطاطا من جديد وعلى وزارتي الفلاحة والتجارة التدخل، لتفادي تكرار سيناريو ندرتها في السوق والتهاب أسعارها مجددا ، داعيا الديوان الوطني للخضر واللحوم أونيلاف ، إلى إخراج البطاطا المخزنة في غرف التبريد، لتغطية نسبة العجز التي تعرفها السوق الوطنية وتفادي التهاب جديد لأسعارها وتكرار أزمة البطاطا التي عرفتها البلاد طيلة الـ 3 أشهر الأولى من 2017.