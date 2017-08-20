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إنشاء ثلاث مزارع عبر الوطن

الجزائر تشرع رسميا في نشاط تسمين التونة الحمراء في غضون 2018

  20 أوت 2017 - 22:55   قرئ 31 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
الجزائر تشرع رسميا في نشاط تسمين التونة الحمراء في غضون 2018

 شرعت الجزائر رسميا في نشاط تسمين التونة الحمراء، بعد حصولها أفريل الماضي، على موافقة المنظمة الدولية للحفاظ على سمك التونة في الأطلسي  الايكات ، لإنشاء ثلاث مزارع لتسمين التونة على المستوى الوطني، وباشر قطاع الفلاحية والصيد البحري إجراء دراسات الجدوى لإطلاق هذا النشاط في غضون 2018، مع العمل على تحفيز المستثمرين لدخول هذا المجال.

 

كشف المدير العام للصيد البحري بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، حموش طه، عن الانطلاق الرسمي للتحضيرات الكفيلة بإطلاق هذا النشاط خلال حملة صيد التونة الحمراء في غضون 2018، مضيفا أن مديرية الصيد البحري تعمل حاليا على تحفيز المستثمرين لدخول هذا المجال، موضحا أن القطاع وعقب حصوله على الموافقة في أفريل الماضي، شرع في الاتصال بالمستثمرين الذين سُجلت ملفاتهم على مستوى المديرية، وأشار المتحدث ذاته، إلى أن المستثمرين يقومون حاليا بتحضير الدراسات التي ستكشف عن التحديات على المستوى الإيكولوجي والبيئي وأيضا الإمكانات المتاحة في مواقع الصيد التي ستحتضن هذه المزارع، والتي ستحظى بالموافقة والترخيص إذا كانت تتوافق مع الشروط القانونية للقطاع وتوصيات منظمة  الايكات ، وقبل الانطلاق في النشاط على المستثمر أن يسجل نفسه كمرب لدى الهيئة العالمية للحفاظ على سمك التونة  الايكات  يضيف حموش، وحسب حموش، يوجد على الأقل مستثمران اثنان من الخواص تتوفر فيهما الشروط المادية والمالية والخبرة للشروع في العملية وتحصلوا على الموافقة المبدئية لتجسيد هذه الاستثمارات، وأردف أن هؤلاء سيستفيدون من المرافقة التي سيتكفل بتوفيرها خبراء في قطاع الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، بالإضافة إلى التسهيلات للحصول على الامتياز في البحر وعلى اليابسة، وبالنسبة للمناطق المرشحة لاحتضان هذه المزارع اعتبر حموش كل المناطق عبر الوطن مؤهلة لاحتضان هذا النشاط، غير أنه أوضح أن تحديدها بشكل نهائي يعتمد على نتائج الدراسات التقنية، مضيفا أن عمليات التسويق تخضع لقانون العرض والطلب، مضيفا أن السوق العالمية حرة ومتمركزة خاصة في قارة آسيا وسيقوم المستثمرون بإعداد دراسة حول إمكانية دخولها قبل الشروع في التسمين. بخصوص الصناعة التحويلية لهذا المورد البحري، قال حموش إن  القطاع يفتح أبوابه أمام كل المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في دخول مجال التحويل، كما يتيح الفرصة لكل المتعاملين الراغبين في الاستثمار في مختلف المجالات ذات الصلة بقطاع الصيد وتربية المائيات ، وتابع المسؤول ذاته  يوجد حاليا هناك مشاورات جارية مع القطاعات الأخرى ونستطيع مساعدتهم في مختلف المشاريع الاستثمارية ذات العلاقة بمجال الصيد البحري وهذا يعتمد دائما على الدراسات والنجاعة الاقتصادية للنشاط المرغوب فيه .

بوعلام حمدوش

 

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