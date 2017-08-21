تراجع محسوس في عجز الجزائر التجاري هذا العام

شريط الاخبار
الجزائر تشرع رسميا في نشاط تسمين التونة الحمراء في غضون 2018 تواصل التهاب أسعار الخضر يخنق الجزائريين إلى غاية نوفمبر بوتفليقة يدعو الحكومة وشركاءها لرص الصفوف والدفع بعجلة التنمية القضاء على 112 إرهابي وقطع سبل التواصل بين جماعاتهم تأجيل توزيع سكنات عدل وبأل بي بي إلى إشعار آخر فرنســــا دفنـــــت 1500 جزائــــــري وهــــــم أحيــــــــاء الجزائر خارج دورة أنتربول لمكافحة الإرهاب في مواقع التواصلت جمعية العلماء المسلمين تراسل بوتفليقة للتدخل لدى السيسي أويحيى يلتقي بأرباب العمل والشركاء الاجتماعيين الخميس المقبل بوتفليقة يؤكد على مواصلة العمل لتمتين العلاقات مع المغرب قوات الجيش تتعرف على هوية الإرهابي الثاني المقضي عليه بالبويرة تسجيل 70 بؤرة حريق منذ تفعيل مخطط مكافحة الحرائق التشكيلات السياسية تحيي ذكرى 20 أوت بأوزلاقن في بجاية تصنيف الجزائر ضمن الدول الأكثر أمنا راجع لاستراتيجيتها الأمنية رئيس الجمهورية يعيّن أعضاء الحكومة الجديدة تخوّفات من مصير مشاريع السكن بعد إنهاء مهام صاحب صيغتي "عدل" و "أل بي بي" الوزير ولد علي يطالب محليي الخضر بالتأهل إلى الـ شان هامل يأمر شرطة الحدود بتشديد المراقبة في النقاط الحدودية لمنع تهريب الذهب والعملة الحكومة تفرج عن الترتيبات التنظيمية والقانونية لصيد المرجان وزارة الفلاحة تحذر المواطنين من مواشي الأسواق الفوضوية مركب الوهرانية لإنتاج وتكرير السكر على حافة الإفلاس أويحيى يعود إلى قصر الدكتور سعدان بعد خمس سنوات من الغياب إقالة تبون تصنع الحدث العالمي وتخلّف ردود فعل متباينة تاج يثمّن قرار رئيس الجمهورية بتعيين أويحيى وزيرا أولا اللجان المكلّفة بدراسة قانون المجالس المحلية تجتمع يوم السبت حمس تعتبر تنحية تبون عملية سطو نفذّها رجال المال الجزائر تطالب دول الساحل بإجراءات تحد من تنقل الإرهابيين ارتفاع أسعار الأضاحي بسبب تهريب المواشي نحو تونس انطلاق التسجيلات بمعاهد التكوين شبه الطبي للطلبة الجدد رجال أعمال ألمان في الجزائر الشهر المقبل لدراسة فرص الاستثمار في مجال السيارات 12 سنة سجنا ضد مغتصب ابنته على مدار أربع سنوات بوهران موقف الجزائر اتجاه القضية الصحراوية ثابت الجيش يدمر 4 مخابئ للإرهابيين في باتنة الدرك يطبق النظام الإلكتروني لتعقّب السيارات المسروقة مراجعة الدعم العشوائي ورفع تسعيرة الكهرباء.. ملامح قانون المالية لـ 2018 نحو توسيع مساحات الحبوب وزراعة البقوليات الجافة تعييـــــن أحمـــــد أويحيـــــى وزيـــــــرا أول خلفـــــــا لتبــــــــون من الإعذارات إلى عطلة فرنسا... هكذا انتهى مسار تبون رسميا... نقل جثامين الرعايا الجزائريين بالخارج مجانا أويحيى أمام تحدي إقرار قانون المالية لـ 2018
  1. الرئيسية
  2. الاقتصاد
  3. تراجع محسوس في عجز الجزائر التجاري هذا العام

تراجع محسوس في عجز الجزائر التجاري هذا العام

  21 أوت 2017 - 15:33   قرئ 25 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
تراجع محسوس في عجز الجزائر التجاري هذا العام

أكدت بيانات حديثة، اليوم الإثنين، تراجع العجز التجاري للجزائر خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، إلى 6.17 مليار دولار مقابل عجز بـ 10.61 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2016، أي بانخفاض قدره 4.44 مليار دولار، مما يمثل تراجعا بلغ 42 من المائة.

 حسب مصالح الجمارك الجزائرية، فإنّ الصادرات ارتفعت بشكل كبير لتبلغ 20.71 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2017، مقابل 16.55 مليار دولار خلال الفترة من 2016 بارتفاع 25.06 من المائة.

وحسب معطيات المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك، فقد عرفت نسبة الواردات تراجعا طفيفا، إذ بلغت 26.87 مليار دولار، مقابل 27.17 مليار دولار بتراجع طفيف خلال نفس الفترة، وبهذا ارتفع معدل تغطية الواردات بالصادرات إلى 77 من المائة مقابل 61 من المائة. 

وشكّلت المحروقات كعادتها، أغلب مبيعات الجزائر إلى الخارج بـ 94.71 % من إجمالي الصادرات بمبلغ 19.61 مليار دولار مقابل 15.53 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2016، أي بارتفاع نسبته 26.25 من المائة.

وتبقى حصة الصادرات خارج المحروقات هامشية 5.29 % من الحجم الإجمالي للصادرات، بمبلغ لم يتعد 1.09 مليار دولار، بالرغم من ارتفاعها بـ6.93 من المائة مقارنة بنفس الفترة من 2016 .

وتتشكل هذه الصادرات أساسا من المواد نصف المصنعة بـ786 مليون دولار مقابل 782 مليون دولار، والمواد الغذائية بـ219 مليون دولار مقابل 159 مليون دولار، والمواد الخام بـ40 مليون دولار مقابل 45 مليون دولار، ومنتجات التجهيز الصناعي بـ40 مليون دولار مقابل 29 مليون دولار، والمواد الاستهلاكية غير الغذائية بـ11 مليون دولار مقابل 10 ملايين دولار.

أما الواردات، فقد عرفت بعض المواد تراجعا مثل المنتجات نصف المصنعة بـ 9.26 من المائة إلى 6.22 مليار دولار مقابل 6.85 مليار دولار، في وقت تراجعت منتجات التجهيز الصناعي إلى 8.41 مليار دولار مقابل 8.86 مليار دولار، والمواد الخام بـ3.85 من المائة إلى 898 مليون دولار، مقابل 934 مليون دولار. 

من جهة أخرى، سجلت مجموعات أخرى من الواردات ارتفاعا على غرار مواد التجهيز الفلاحي (388 مليون دولار) مقابل (279 مليون دولار) بنسبة 39.07 من المائة، والمواد الطاقوية ومواد التشحيم بـ20.72 من المائة إلى 938 مليون دولار مقابل 777 مليون دولار.  

وارتفعت واردات المواد الغذائية بـ 10.13 من المائة إلى 5.17 مليار دولار مقابل 4.7 مليار دولار، في حين ارتفعت واردات السلع الاستهلاكية غير الغذائية بـ1.77 من المائة إلى 4.84 مليار دولار مقابل 4.75 مليار دولار خلال نفس فترة المقارنة.

وساهمت الحسابات الخاصة بالعملة الصعبة في تغطية 0.02 من المائة فقط من الواردات بمبلغ 6 ملايين دولار مقابل 2 ملايين دولار، وتمّ تسديد قيمة ما تبقى من الواردات بمبلغ 904 مليون دولار 3.36 من المائة من إجمالي الواردات، بوسائل دفع أخرى، أي بتراجع 17.37 من المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016.

وحافظت إيطاليا والصين على مرتبتيهما كأهم شريكين للجزائر، حيث استحوذت إيطاليا على مكانتها كأهم زبون للجزائر بـ3.5 ملايير دولار (16.9 % من إجمالي صادرات الجزائر)، متبوعة بفرنسا بـ02.60 مليار دولار (12.55 من المائة)، وإسبانيا (2.32 مليار دولار)، الولايات المتحدة الأمريكية بـ 2.09 مليار دولار والبرازيل بـ 1.39 مليار دولار.

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الاقتصاد

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات