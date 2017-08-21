فيما دعا بولنوار إلى تخصيص نقاط بيع في كل بلدية لضبط الأسعار

السماسرة يلهبون أسعار الماشية وسط عجز في نقاط البيع الرسمية

اتحاد الفلاحين: غلاء الأعلاف و البزناسية وراء ارتفاع أسعار الأضاحي

رغم تطمينات وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والاتحاد الوطني للفلاحين بتوفر أضاحي العيد الذي لا تفصلنا عنه سوى أيام معدودة بأسعار في متناول الجميع، إلا أن المواطن البسيط اصطدم بالتهاب أسعار الأضاحي بمتوسط 45 ألف دج، وهو ما يرجع إلى نقص نقاط البيع وزيادة نشاط المضاربين واحتكارهم جزءا من السوق الموازية بعيدا عن رقابة وزارة التجارة، في الوقت الذي تطالب فيه جمعية التجار السلطات المحلية بزيادة نقاط البيع وتحديد واحدة في كل بلدية، لكسر نشاط السماسرة وتمكين الجزائريين من اقتناء الأضحية.

خلال الزيارة التي قادت المحور اليومي إلى عدد من نقاط البيع الرسمية والموازية بالعاصمة، لمسنا استياء الزوار من التهاب أسعار الأضاحي، وهو ما يكذّب تصريحات وزارة الفلاحة واتحاد الفلاحين بأن الأسعار ستكون في متناول الجميع، وهو ما لم نسجله بنقاط بيع الماشية التي تراوحت أسعارها مابين 35 و55 ألف دينار. في السياق ذاته، أفاد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الحاج الطاهر بولنوار، في اتصال بـ المحور اليومي ، بأن نقاط بيع المواشي التي خصصتها الحكومة مؤخرا غير كافية وبقليلة جدا ، خاصة في العاصمة التي حددت 6 نقاط بيع فقط بالعاصمة والواقعة أغلبها بعيدا عن التجمعات السكانية، مما يضطر المواطنين إلى اقتنائها من سوق الماشية الموازية بأسعار ملتهبة مقارنة بما يعرضه الموال في الأماكن التي حددتها الحكومة مؤخرا.

طالب بولنوار في الصدد ذاته السلطات المحلية، باستحداث نقاط بيع إضافية وتخصيص موقع بيع في كل بلدية، إضافة إلى توفير بيطري واحد على الأقل لضمان سلامة المواشي، لمواجهة السماسرة الذين يتحكمون في بورصة أسعار الماشية دون أي رقابة، فضلا عن العرض المتوسط من رؤوس الماشية الذي لا يكفي لتغطية الطلب الذي يزداد مع بداية العد التنازلي بأيام قليلة قبل حلول العيد في ظل محدودية الثروة الغنمية التي لا تتعدى 25 مليون رأس مقارنة بعدد السكان، وعن سبب ارتفاع أسعار الأضاحي ماعدا ارتفاع أسعار الكلأ، قال محدثنا إن البزناسية والمضاربين استغلوا العجز المسجل في نقاط البيع، لخنق جيوب الجزائريين الذين يقطنون بعيدا عن المواقع التي حددتها الحكومة مؤخرا.

من جهته أرجع الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين على لسان المسؤول عن التنظيم على مستواه عبد اللطيف ديلمي في تصريح

لـ المحور اليومي ، ارتفاع أسعار الأضاحي إلى 5 و6 ملايين للكبش المليح ذي السلالة الجيدة والذي يتوفر على أهم الشروط التي تجب في أضحية العيد، إلى التهاب أسعار الأعلاف، خاصة بعد رفع الحكومة للدعم عن مادة الشعير التي أصبحت تُعرض للموالين بسعر يفوق 3000 دج للقنطار الواحد، ضف إلى ذلك يقول محدثنا- مصاريف النقل والمواد الصيدلانية التي تُلزم المربي بدفع مصاريف معتبرة لتفادي إصابتها بالأمراض المعروفة وأي فيروسات معدية تضر بصحة الحيوان والمستهلك. أكد ديلمي أنه ورغم المجهودات المبذولة من طرف وزارتي الفلاحة والداخلية واتخاذ إجراءات من شأنها تنظيم وضبط سوق الماشية، من خلال تخصيص 23 نقطة بيع مباشرة من الموال للمستهلك عبر 4 ولايات من الوطن، إلا أن بزناسية المواشي فرضوا أنفسهم مؤخرا، لتطوير نشاطهم خلال الأسابيع القليلة الماضية واشتروا قطعانا كبيرة من رؤوس الماشية بالجملة لتسمينها وإعادة بيعها بأرباح أو فائدة تفوق مليون سنتيم أي 10 آلاف دينار عن الأضحية الواحدة، وهو ما دفع بالأسعار إلى الإلتهاب، الأمر الذي يُثقل كاهل المواطن البسيط ذي الدخل الضعيف والمتوسط ويُضعف قدرته الشرائية أكثر، ليحرم عدد كبير منهم من اقتناء أضحية العيد الذي تزامن مع الدخول الاجتماعي.