نتائج رخص الاستيراد بدأت تظهر

العجز التجاري يتراجع إلى 6.17 ملايير دولار

تراجع العجز التجاري للجزائر خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، إلى 6.17 ملايير دولار مقابل عجز بـ 10.61 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2016، أي بانخفاض قدره 4.44 مليار دولار، مما يمثل تراجعا بلغ 42 من المائة.

ارتفعت صادرات الجزائر بشكل كبير لتبلغ 20.71 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2017، مقابل 16.55 مليار دولار خلال الفترة من 2016 بارتفاع 25.06 من المائة، وحسب معطيات المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك، عرفت نسبة الواردات تراجعا طفيفا، إذ بلغت 26.87 مليار دولار، مقابل 27.17 مليار دولار بتراجع طفيف خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، وبهذا ارتفع معدل تغطية الواردات بالصادرات إلى 77 من المائة مقابل 61 بالمائة، وتصدرت المحروقات كعادتها، أغلب صادرات الجزائر إلى الخارج بـ 94.71 بالمائة من إجمالي الصادرات بمبلغ 19.61 مليار دولار مقابل 15.53 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2016، أي بارتفاع نسبته 26.25 بالمائة، فيما تبقى حصة الصادرات خارج المحروقات هامشية بنسبة 5.29 بالمائة من الحجم الإجمالي للصادرات، وبمبلغ لم يتعد 1.09 مليار دولار، رغم ارتفاعها بـ 6.93 من المائة مقارنة بالفترة نفسها من 2016، وتتشكل هذه الصادرات أساسا من المواد نصف المصنعة بـ 786 مليون دولار مقابل 782 مليون دولار، والمواد الغذائية بـ 219 مليون دولار مقابل 159 مليون دولار، والمواد الخام بـ 40 مليون دولار مقابل 45 مليون دولار، ومنتجات التجهيز الصناعي بـ 40 مليون دولار مقابل 29 مليون دولار، والمواد الاستهلاكية غير الغذائية بـ 11 مليون دولار مقابل 10 ملايين دولار، وبخصوص واردات الجزائر، عرفت بعض المواد تراجعا مثل المنتجات نصف المصنعة بـ 9.26 من المائة إلى 6.22 ملايير دولار مقابل 6.85 ملايير دولار، في وقت تراجعت فيه منتجات التجهيز الصناعي إلى 8.41 ملايير دولار مقابل 8.86 ملايير دولار، والمواد الخام بـ 3.85 بالمائة إلى 898 مليون دولار، مقابل 934 مليون دولار.

من جهة أخرى، سجلت مجموعات أخرى من الواردات ارتفاعا على غرار مواد التجهيز الفلاحي 388 مليون دولار مقابل 279 مليون دولار بانخفاض نسبته 39.07 بالمائة، والمواد الطاقوية ومواد التشحيم ارتفعت نسبتها بـ 20.72 بالمائة إلى 938 مليون دولار مقابل 777 مليون دولار مقارنة بالسنة الماضية، فيما ارتفعت واردات المواد الغذائية بـ 10.13 بالمائة إلى 5.17 ملايير دولار مقابل 4.7 ملايير دولار، بالمقابل ارتفعت واردات السلع الاستهلاكية غير الغذائية بـ 1.77 من المائة إلى 4.84 ملايير دولار مقابل 4.75 ملايير دولار خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.