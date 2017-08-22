"أوبك" تبحث في نوفمبر مصير اتفاق خفض الإنتاج

قال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق لتلفزيون الكويت أمس الاثنين إن "أوبك" ستناقش خلال اجتماع يعقد في نوفمبر ما إذا كانت ستمدد أم تنهي اتفاق تخفيضات الإنتاج.

وأضاف المرزوق "اجتماعنا القادم سيكون في نهاية نوفمبر، ومن أهم بنود هذا الاجتماع مصير الاتفاق الخاص بخفض الإنتاج. هل هناك حاجة أن يتم تمديد اتفاق الخفض أم لا، كما ستكون هناك استراتيجية معينة للخروج ولتعديل الإنتاج مرة أخرى لجميع الدول لترجع إلى ما كانت عليه قبل الخفض".

وأشار الوزير الكويتي إلى أن المخزون النفطي خلال الأسابيع الماضية انخفض بأكثر مما كان متوقعا. وكمثال على ذلك قال إن المخزونات انخفضت في أحد الأسابيع 6.5 ملايين برميل يوميا، فيما التوقعات كانت تشير إلى الانخفاض سيكون بنحو مليوني برميل يوميا.

يشار إلى أن "أوبك" اتفقت مع عدد من المنتجين بقيادة روسيا على تقليص إنتاج النفط بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا اعتبارا من جانفي 2017، وحتى نهاية مارس العام القادم.