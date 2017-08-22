فتح 638 موقع عبر الولايات استجابة لطلب التجار

الحكومة توسع عدد نقاط البيع لكبح جشع السماسرة وكسر أسعار الأضاحي

مع بداية العد التنازلي لحلول عيد الأضحى الذي لا تفصلنا عنه أيام قليلة ، قررت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية توسيع نقاط البيع الرسمية للأضاحي من 23 إلى 638 نقطة بيع مباشرة للمواطنين، ليتمكن المواطن البسيط من اقتناء أضحية العيد بأسعار معقولة تناسب قدرته الشرائية، كإجراء منها لليّ ذراع المضاربين والسماسرة الانتهازيين الذين استغلوا نقص عدد مواقع البيع التي حددتها الحكومة منذ قرابة شهر وألهبوا أسعار الماشية في السوق الموازية.

شرعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري في توسيع عدد نقاط البيع المباشر لماشية عيد الأضحى إلى 638 نقطة لتشمل كل ولايات الوطن، وهو ما تمخض عنه اجتماع وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزغي أول أمس مع إطارات الوزارة بحضور مدراء مختلف الهيئات التابعة للوصاية، مؤكدا متابعة عملية البيع المباشر لأضاحي العيد في النقاط 23 المبرمجة سابقا والتي تم تحديدها في العاشر من الشهر الجاري في الولايات الكبرى، على غرار قسنطينة وعنابة والجزائر العاصمة ووهران، أين تم توسيع عملية البيع المباشر لأغنام عيد الأضحى إلى كل ولايات الوطن. وفتحت الوزارة عددا من مواقع بيع الأضاحي دفعة واحدة قصد تمكين الجزائريين من ذوي الدخل الضعيف والمتوسط من اقتناء أضحية العيد مباشرة من الموال بأسعار معقولة بعيدا عن الأسعار الملتهبة في السوق الموازية التي يعرضها السماسرة والمضاربون التي تحرق جيوب المواطن البسيط، ومن شأن هذه العملية أن تقضي على انتهازية البزناسية الذين يتحكمون كل سنة في بورصة أسعار سوق الماشية ويفرضون أسعارا جد مرتفعة بعيدا عن رقابة المصالح المعنية. وأشارت الوزارة إلى أن المواقع العملية تتوفر على كل متطلبات استقبال الأغنام من ماء وكهرباء وأمن، فضلا عن التكفل الصحي بالماشية أثناء وجودها في المواقع المعنية، حيث جندت الوزارة أكثر من 890 بيطري، ويتراوح عدد البياطرة في كل ولاية من 20 إلى 80 بيطريا، فضلا عن تجنيد المصالح البيطرية لوزارة الفلاحة بهدف التوعية وتعزيز الرقابة بشأن شروط استخدام الأدوية البيطرية، عن طريق احترام الجرعات والنوع الموجهة إليه.

ومن جهة أخرى، تم اعتماد إجراءات خاصة يوم العيد على المستوى الوطني، من خلال فتح المذابح لتحفيز المواطنين على نحر أضحياتهم في ظروف ملائمة وتحت المراقبة.

ومن المرتقب -حسب ذات المصدر- أن يتم نشر فرق بيطرية على المستوى الوطني من أجل ضمان المراقبة الصحية للأضاحي وأعضائها. وفيما يخص عمليات النحر التي تتم خارج المذابح، فقد كلفت وزارة الفلاحة فرقا متنقلة مكونة من بيطريين وتقنيين للتنقل بين الأماكن التي يُحتمل أن تحتضن مثل هذه العمليات خاصة في الوسط الريفي، من أجل تلبية حاجات وطلبات المواطنين. وجدير بالذكر أن الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين قد طالبت في تصريح سابق لـبالمحور اليومي الحكومة بفتح نقاط بيع جديدة لمواجهة الطلب وتوفير العرض، بما يتصدى لجشع السماسرة والدخلاء على شعبة تربية المواشي الذين ساهموا في التهاب أسعار الأضاحي إلى 45 ألف دينار كمتوسط لسعر الأضحية الجيدة.