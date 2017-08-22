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اجتماع الثلاثية وقانون المالية والدخول الاجتماعي أهم الملفات

أويحيى في مهمة التوفيق بين المطالب الاقتصادية والاجتماعية

  22 أوت 2017 - 20:09   قرئ 23 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
أويحيى في مهمة التوفيق بين المطالب الاقتصادية والاجتماعية

يعقد الوزير الأول أحمد أويحيى غدا اجتماعا مصغرا يحضره عدد محدود من الوزراء وكذا شركاء العقد الاجتماعي والاقتصادي للتنمية، ممثلين في أرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين، تحضيرا للدخول الاجتماعي المقبل، ولمناقشة أهم الملفات العالقة خاصة في الشق الاقتصادي.

 

يلتقي أحمد أويحيى غدا مع شركاء العقد الاجتماعي والاقتصادي، في مقدمتهم الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد، ورئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد، بالإضافة إلى عدد من الوزراء على غرار وزيري التجارة والصناعة الجديدين، محمد بن مرادي ويوسف يوسفي، ووزير العمل والضمان الاجتماعي مراد زمالي، حيث سيتم التطرق في هذا الاجتماع إلى مشروع قانون المالية 2018 المزمع تقديمه شهر سبتمبر المقبل لمناقشته أمام الحكومة، وتمرير القانون على البرلمان للمصادقة عليه في أكتوبر من السنة الجارية، لاسيما أن كل المؤشرات تشير إلى توجه الحكومة الجديدة لأحمد أويحيى نحو فرض ضرائب جديدة على المواطنين وزيادات مرتقبة في أسعار السلع والخدمات في مشروع قانون المالية 2018 الذي باشرت عدة وزارات إعداد مسودته.

ومن المنتظر أن يتطرق أويحيى خلال هذا اللقاء -حسبما أفادت به مصادر مطلعة لـ  المحور اليومي - إلى الملفات التي أثارت الكثير من الجدل مؤخرا، خاصة المتعلقة بملف الاستيراد، في محاولة منه لتلطيف العلاقة بين الحكومة ورجال الأعمال من جهة، وبين الحكومة والنقابات العمالية من جهة أخرى، كما سيكون الاجتماع فرصة أمام الوزير الأول لمناقشة الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة والعمل على إيجاد حلول للمشاكل التي يعرفها أرباب العمل في الشق الاجتماعي، ودراسة الحالة الاجتماعية، حيث سيتم التطرق إلى إمكانية اتخاذ إجراءات استعجالية للمساهمة في تخفيف العبء على المواطنين، بسبب ارتفاع الأسعار جراء الزيادات التي أُقرت خلال هذا العام في بعض المواد واسعة الاستهلاك تزامنا مع الدخول الاجتماعي والمدرسي فضلا عن عيد الأضحى.

وحسب ذات المصدر، سيسدي الوزير الأول خلال هذا اللقاء جملة من التدابير، من بينها التأكيد على تمسك الدولة بسياسة التضامن الوطني والعدالة الاجتماعية، من خلال الإبقاء على منحة المعوزين بالنسبة لأولياء التلاميذ ذوي الدخل الضعيف، وكذا تشجيع التضامن في الجماعات المحلية بالنسبة للفئات الهشة، كما سيّطلع أويحيى على ملف السكن بمختلف الصيغ في تقرير يقدمه وزير السكن والعمران عبد الوحيد طمار بخصوص عمليات إعادة الإسكان وتقييم برامج الصيغ السكنية الأخرى.

لطفي العقون  

 

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