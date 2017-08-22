وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي يؤكد:

وقف كل إجراءات الحجز ضد المؤسسات المصغرة غير الناجحة

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي، أنه سيتم وقف كل إجراءات الحجز التي باشرتها بعض البنوك ضد المؤسسات المصغرة غير الناجحة، معلنا عن عزم دائرته الوزارية على الحرص بشكل دقيق على متابعة مدى التطبيق الجيد لحق المؤسسات المصغرة في الحصول على مبدأ المناولة والاستفادة من حصة 20 بالمائة المخصصة لها قانونا.

دعا زمالي خلال لقاء مع أصحاب المؤسسات المصغرة المنخرطين في الفدرالية الوطنية للمقاولين الشباب بدار التسلية العلمية صالح بوبنيدر أمس، بقالمة، ضمن زيارة عمل وتفقد للولاية مديري كل من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، إلى التقرب من كل مدراء البنوك محليا لوقف جميع أشكال الحجز التي باشرتها، وأضاف الوزير، أنه سيتم مركزيا أيضا التنسيق مع وزارة المالية، من أجل تدخلها أمام البنوك لوقف كل هذه الممارسات، مؤكدا على أن الدولة ستواصل دعمها للمؤسسات المصغرة وأنه خيار لا رجعة فيه، وأعلن زمالي في السياق ذاته، عن عزم دائرته الوزارية على الحرص بشكل دقيق على متابعة مدى التطبيق الجيد لحق المؤسسات المصغرة في الحصول على مبدأ المناولة والاستفادة من حصة 20 بالمائة المخصصة لها قانونا، كما طمأن الشباب بأنه سيتم التنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية، من أجل مراسلة الولاة والجماعات المحلية، قصد احترام القانون في هذا الجانب، وأبرز الوزير، بأنه تم إنشاء خلية خاصة على مستوى ديوان دائرته الوزارية تتكفل بالمتابعة اليومية لانشغالات أصحاب المؤسسات المصغرة، باعتبارها --كما قال-- نواة اقتصاد جزائري متنوع غير تابع للمحروقات ، مشيرا في السياق ذاته، إلى أن الفترة ما بين 2010 و2016 وحدها عرفت تمويل 375 ألف مؤسسة مصغرة تستهدف توفير 800 ألف منصب شغل، وبعدما دعا الشباب إلى مواصلة معركتهم التنموية في إطار الفدرالية الوطنية للمقاولين الشباب التي تحصي 22 ألف منخرط ولديها 78 ألف طلب انخراطي طالب الوزير أصحاب المؤسسات المصغرة، بإنشاء شبكة لتبادل التجارب وفق مبدأ (رابح-رابح) وعقد اتفاقيات عمل وشراكة في مجال التسويق وتبادل الخبرات والتعاون .