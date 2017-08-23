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أكثر من 34 ألف تاجرا لضمان المداومة أيام عيد الأضحى

  23 أوت 2017 - 10:30   قرئ 44 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
أكثر من 34 ألف تاجرا لضمان المداومة أيام عيد الأضحى

سخرت وزارة التجارة أزيد من 34 ألف تاجرا لضمان المداومة والتموين المنتظم للمواطنين بالمنتجات و الخدمات ذات الاستهلاك الواسع وذلك خلال أيام عيد الأضحى المبارك.
وفي هذا الجانب أكد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الطاهر بولنوار للاذاعة أن قائمة التجار المناوبين خلال يومي العيد ضبطت وأن أعوان مديريات التجارة عبر الوطن يقومون بتسليم الاستدعاءات الرسمية للمعنيين.
ودعا بولنوار التجار إلى ضرورة الالتزام ببرنامج الداومة لتفادي حدوث اي اختلالات ولضمان توفير المنتوجات والخدمات ذات الاستهلاك الواسع للمواطنين.
هذا وسخرت وزارة التجارة  34576 تاجرا،من بينهم 4985 ينشطون في قطاع المخابز و20763 في قطاع المواد الغذائية العامة والخضر والفواكه و8436 في قطاع النشاطات المختلفة.
كما حدد البرنامج عدد الوحدات الانتاجية المعنية بالمداومة خلال أيام العيد والتي تصل إلى 392 وحدة انتاجية منها 143 ملبنة و211 مطحنة و38 وحدة مياه معدنية.
ولمتابعة مدى تنفيذ برنامج المداومات خلال أيام عيد الأضحى المبارك، جندت مصالح الوزارة 2093 عون مراقبة .
يذكر أن هذا البرنامج،جاء طبقا لأحكام المادة 22 من القانون 04-08 المؤرخ في الـ14 أوت 2004 والمتعلق بشروط ممارسة النشاطات التجارية المعدل والمتمم.

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