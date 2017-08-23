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بعد منع دخولها إلى الجزائر منذ 4 أشهر بسبب الحمى القلاعية

الحكومة تستأنف استيراد الأبقار لتطوير شعبتي اللحوم والحليب

  23 أوت 2017 - 20:17   قرئ 14 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
الحكومة تستأنف استيراد الأبقار لتطوير شعبتي اللحوم والحليب

منحت الحكومة الضوء للمتعاملين الاقتصاديين لاستيراد الأبقار، بعد منع دخولها من الخارج منذ أزيد من 4 أشهر، بعد محاصرة بؤر الحمى القلاعية التي سجلتها بعض الولايات، والتي مست عددا من عجول التسمين، حيث يندرج  القرار ضمن مخطط وزارة الفلاحة لتطوير شعبتي اللحوم والحليب وتقليص فاتورة استيرادهما مستقبلا.

 

أكد مدير المصالح البيطرية بالنيابة والمفتش البيطري الرئيسي المكلف بالرقابة الصحية البيطرية بالوزارة خالد بارة، أن المصالح البيطرية تحضر للإجراءات التنظيمية والقانونية اللازمة، لاستئناف نشاط استيراد الأبقار من الخارج، خاصة الموجهة للتسمين، بعد حظر دخولها إلي السوق الجزائرية منذ مارس الماضي، بعد تسجيل بؤر للحمى القلاعية من نوع  أ  على بعض الأبقار أي عجول تسمين لدى الخواص في بعض ولايات الوطن، وعقب إصدار قرار رفع التجميد عن استيراد الأبقار، توجه العديد من المتعاملين المعنيين إلى مقر وزارة التجارة، من أجل إيداع ملفاتهم لاستئناف النشاط مجددا، مما يسمح بتغطية العجز المسجل في هذا الحيوان، وهو ما يؤثر على ندرة لحوم البقر وكذا مادة الحليب. 

أكد المتحدث ذاته، أن غلق مجال استيراد الأبقار أمام المتعاملين ليس ضرورة في الوقت الحالي لا يفوق على دخول الحيوانات السوق، بعد حصر وتطويق بؤر الحمى القلاعية والتقدم في عمليات التلقي، دون أن تقدم أي أرقام بهذا الشأن، مؤكدا أن عملية تلقيح الأبقار ضد داء الحمى القلاعية متواصلة وهي على وشك الانتهاء، وبذلك ستكون الحصيلة جاهزة قريبا، كما أشار المسؤول ذاته إلى وجود برنامج وطني ذو منفعة عامة للتلقيح يطبق كل سنة، ينطلق بالنسبة للأغنام في شهري فيفري ومارس من كل سنة، وفي شهر جانفي بالنسبة للأبقار، وفيما يتعلق بالإجراءات الوقائية لتفادي انتشار عدوى الفيروس، فقد تم تسخير كل المتفشيات البيطرية للولايات لمباشرة إجراءات عزل رؤوس الأبقار المصابة بالفيروس، للحد من انتشاره ووصوله إلى بقية القطعان، على غرار وضع نظام مراقبة صحي عبر جميع الولايات وشن عمليات تفتيش واسعة على مستوى أسواق الماشية، قصد الإبلاغ الفوري عن أي إصابات جديدة.

من جهتها ثمنت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين على لسان رئيسها الحاج الطاهر بولنوار، في اتصال بـ  المحور اليومي ، قرار الحكومة بفتح المجال مجددا أمام المتعاملين الاقتصاديين لاستيراد الأبقار لتغطية العجز في السوق الوطنية مقابل العرض الضعيف من هذه الثروة الحيوانية التي لا يفوق عددها 2 مليون رأس، بسبب غياب مشاريع جادة تشجع تربية البقر، داعيا الحكومة إلى ضرورة استكمال القرار بإجراءات أخرى، خاصة فيما يتعلق بتسهيلات جديدة وأكثر مرونة الموجهة إلى المستثمرين الفلاحيين الراغبين في ولوج هذا النشاط أو توسيع مزارعهم، وشدد محدثنا في الشأن ذاته، على ضرورة جلب أبقار حلوب للتربية وليس لاستهلاك لحومها، على الأقل لدعم هذه الشعبة تدريجيا وتطويرها بما يضمن ارتفاع الإنتاج الوطني في مادة الحليب ويقلص فاتورة واردات غبرة الحليب. جدير بالذكر، أن وزارة الفلاحة قامت بتجميد عمليات استيراد أبقار التربية منذ شهر أفريل الماضي، على خلفية انتشار داء الحمى القلاعية، والتي تم إثره حظر تنقل الماشية داخل وخارج حدود كل ولاية سجلت بها حالات عدوى، مع السماح فقط بتنقل رؤوس الماشية مباشرة نحو المذبح، بعد الحصول على وثيقة الشهادة الصحية من طرف مصالح البيطرة.

 مريم سلماوي

 

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