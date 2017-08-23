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اجتماع فيينا المقبل سيحسم في تعافي أسعار النفط

أوبك ترسل إعذارات للدول المخالفة لقرار خفض الإنتاج

  23 أوت 2017 - 20:31   قرئ 26 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
أوبك ترسل إعذارات للدول المخالفة لقرار خفض الإنتاج

 تنتظر الدول المنتجة والمصدرة للنفط ومعها منظمة  الأوبك  ما سيسفر عنه اجتماع فيينا المزمع عقده في 21 أو 22 سبتمبر المقبل، وما سينجرّ عنه من قرارات مصيرية تمس اقتصادات الدول، خاصة التي تشكل المحروقات مصدر دخل رئيس لخزائنها، فيما قدمت المنظمة إعذارات لبعض الدول للالتزام باتفاق تخفيض الإنتاج.

 

  يبدو أن الاجتماع المقرر في 21 من شهر سبتمبر المقبل بين دول أعضاء منظمة الأوبك سيكون مصيريا لدى بعض الدول المنتجة والمصدرة للنفط، والتي تضررت كثيرا بفعل تهاوي أسعار النفط وعدم استقرارها منذ أواخر جوان 2014، أين فقد برميل النفط أكثر من 70 بالمائة من قيمته في السوق الدولية. من جهته، أكد الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول في تصريحه لـ  المحور اليومي  أن الاجتماع المقبل لمنظمة البلدان المصدرة للبترول  أوبك  سيكون فرصة لهذه الدول ومن بينها الجزائر لتعزيز اتفاق خفض الإنتاج ومناقشة مستجدات السوق، أملا في عودة الاستقرار لأسعار النفط. وأبدى محدثنا تفاؤله بتعزيز اتفاق تثبيت سقف الإنتاج لدول المنظمة وبعض الدول من خارجها على غرار روسيا، في انتظار تعافي أسعار النفط في الأسواق الدولية مباشرة بعد تأكيد الاتفاق. وفي الصدد ذاته، أكد وزير الطاقة مصطفى قيطوني أن بعض الدول المعنية باتفاق التعاون بين منظمة البلدان المصدرة للبترول والبلدان غير الأعضاء، من بينها روسيا، قد تلقت يوم الإثنين الماضي بفيينا خلال اجتماع المتابعة الشهري إعذارات بالالتزام بالاتفاق، موضحا أن تطور عملية تجسيد هذا الاتفاق سيكون أفضل خلال الاجتماع المقبل للمنظمة في شهر سبتمبر المقبل، قائلا عقب اجتماع تفقدي لمحطة تكرير البترول بالجزائر العاصمة أول أمس:  إن لجان  الأوبيب  أدت عملها بشكل كامل، حيث إن البلدان التي لم تحترم حصصها قد تلقت إعذارات بالالتزام، وأعتقد أن الأمور ستكون أفضل خلال الاجتماع المقبل المقرر بفيينا في 21 أو 22 سبتمبر . وكان قيطوني قد أشار في شهر جويلية الماضي إلى أن عملية تجسيد اتفاق التعاون بين دول الأوبك والدول غير الأعضاء تعتبر ممتازة على العموم. كما عقدت اللجنة التقنية المشتركة للدول الأعضاء وغير الأعضاء في المنظمة اجتماعها يومي 7 و8 أوت الجاري بالإمارات العربية المتحدة، من أجل تحديد السبل والوسائل الكفيلة برفع مستويات المطابقة للاتفاق. وسيكون وزير الطاقة قيطوني أمام مهمة صعبة لإقناع دول المنظمة باحترام الاتفاق الموقع بالجزائر وخفض إنتاجهم من النفط لامتصاص الفائض من العرض الموجود في السوق والذي يؤثر على الأسعار، حيث ورث قيطوني عن وزير الطاقة السابق نور الدين بوطرفة ملفا ثقيلا، لاسيما أن الأخير عرف كيف يقنع دول المنظمة بقرار خفض الإنتاج عقب اجتماع الجزائر العام الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن دول منظمة الأوبك و11 بلدا منتجا آخر التزموا في نهاية 2016 بتخفيض إنتاجهم إلى غاية شهر مارس 2018.

لطفي العقون

 

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