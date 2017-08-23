طالبت التجار المعنيين بالالتزام بها

جمعية التجار والحرفيين تطالب البلديات بنشر قوائم المداومة قبل أيام العيد

دعت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين مسؤولي المجالس البلدية إلى نشر قوائم المعنيين بالمداومة خلال أيام عيد الأضحى بالساحات والأماكن العامة، كما طالبت من جهة أخرى جميع المتعاملين التجاريين والاقتصاديين وأصحاب الخدمات بالالتزام بقائمة المداومة التي أعدتها مصالح مديريات التجارة عبر كافة التراب الوطني، لضمان الحد الأدنى من الخدمات للزبون الجزائري وتجنبا للعقوبات التي توعد بها المشرع الجزائري في حال عدم الامتثال للمداومة.

أصدرت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين بيانا أمس، دعت فيه مسؤولي المجالس البلدية إلى ضرورة نشر قوائم التجار والحرفيين وأصحاب الخدمات المعنيين بالمداومة أيام عيد الأضحى، حتى تكتمل المبادرة وتستوفي شروطها، إذ ستنقص القيمة الفعلية لهذه العملية إذا لم يتم نشر هذه القوائم في الساحات والأماكن العامة ومداخل الأحياء، فلا يكفي أن يعرف المواطن بوجود 4985 ألف مخبزه، مثلا ولا يعرف من هم أصحاب المخابز المعنيين بالمداومة في حيه أو بلديته، وهو ما يجعل عملية نشر القوائم شرطا مهما، حتى تستوفي عملية المداومة كافة شروطها وتحقق الغاية التي أطلقت من أجلها، لضمان الحد الأدنى من الخدمات للمواطن الجزائري وتغطية أهم حاجياته وتجنبا لأي اضطراب وفوضى في البحث.

من جهة أخرى، دعت أنكأ جميع المتعاملين الاقتصاديين والتجار والحرفيين وأصحاب الخدمات المعنيين بالمداومة إلى ضرورة الامتثال لهذه القوائم والخضوع لها وفاء وخدمة للزبون الجزائري من جهة، وتجنبا للعقوبات التي نص عليها القانون الجزائري وتوعد بها كل من يخالفها، من خلال القانون رقم 06/13 المؤرخ في 2013/07/23 والمعدل والمتمم للقانون رقم 08/04 المؤرخ في 2014/08/14 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية والذي يحدد العقوبة ضد المخالفين والمتهربين من المداومة بغرامة مالية تتراوح بين 30.000 و200.000 دج أو غلق المحل التجاري لمدة 30 يوما، وهو ما سيكبد التاجر أو المتعامل الاقتصادي خسائر كبيرة، وبإمكانه تخطيها فقط بالالتزام بالقائمة، إلا في بعض الحالات المستثناة والتي تلزم التاجر بتقديم مبرر رسمي إلى الجهات المعنية كحالة مرض أو وفاة أحد الأقارب، كما ذكّر البيان أيضا المواطنين وناقلي المسافرين عبر الحافلات وسيارات الأجرة بأن محطات البنزين ستظل هي الأخرى في الخدمة طول أيام عيد الأضحى. وحُدد عدد التجار والحرفيين الذين سيمارسون نشاطهم بـ 34576 ألف تاجر (4985 في قطاع المخابز 20763 تاجر ينشطون بمحلات المواد الغذائية والخضر والفواكه، 8436 بقطاعات أخرى مختلفة، كما تم تسخير 392 وحدة إنتاجية انقسمت بين 143 ملبنة، 211 مطحنة و38 وحدة مياه معدنية.