فيما نفى أيّ ارتفاع في أسعارها

بولنوار لا يستبعد اللجوء إلى استيراد الأدوات المدرسية

نفى الحاج طاهر بولنوار، في حديث له مع المحور اليومي توقعه لأي ارتفاع في أسعار الأدوات المدرسية خلال الدخول المدرسي المرتقب، بعد الارتفاع الذي مس أغلب المواد والمنتوجات الاستهلاكية، وأرجع ذلك إلى تعويل المكتبات ومحلات بيع المواد المدرسية على المخزون الكبير الفاضل من السنة الفارطة، مستثنيا حالة واحدة فقط، وهي اللجوء إلى الاستيراد إذا عجز المخزون المتوفر عن تحقيق الاكتفاء.

استبعد الحاج الطاهر بولنوار رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، تسجيل أي ارتفاع في أسعار الأدوات المدرسية في الأيام المقبلة تزامنا مع الدخول المدرسي 2018/2017، بسبب تخوف المواطنين من هذه الزيادات، بعد أن مست معظم المواد والمنتوجات الاستهلاكية اليومية، على غرار الخضر الفواكه الملابس السيارات والكثير من المواد الأخرى، وأرجع سبب استبعاده لتسجيل أي ارتفاع يخص هذه المواد إلى وجود كمية كبيرة منها مخزنة من السنة الماضية، وعليه فليس هناك أي سبب يدفع المتاجرين بها إلى إضافة أي زيادات بسعرها، إلا في حالة واحدة فقط وهي استيراد كميات أخرى من هذه المواد، إذا عجز المخزون عن تغطية حاجات السوق وتحقيق اكتفائه من هذا المنتوج، خاصة أن نسبة المواد المدرسية الموجودة في السوق الجزائري - يضيف بولنوار هي مواد مستوردة بنسبة تفوق 70%، وفي هذه الحالة سيرتفع سعرها لعدة أسباب أهمها شبح الانخفاض الكبير الذي أصبح يطارد الدينار الجزائري يوما تلو الآخر، وفي انتظار تأكيد توقع الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الذي جاء على لسان رئيسها من عدمه، يبقى المواطن الجزائري البسيط وصاحب الدخل المتوسط يترقب كل صغيرة وكبيرة ستمس أسعار المواد الاستهلاكية والمنتوجات الضرورية، خاصة بعد أن وضع بين سندان مصاريف عيد الأضحى المبارك من أضحية العيد إلى مواد تحضير الحلويات والملابس وبين مطرقة الدخول المدرسي وما يستلزمه من أدوات مدرسية وكتب، في ظل الارتفاع الكبير الذي مس مختلف المواد والمنتوجات الاستهلاكية والذي شكل هاجسا دائما أصبح يرافق المواطن الجزائري في كل تفاصيل يومياته.