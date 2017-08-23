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حددت شهر نوفمبر موعدا لشحنه

الجزائر تطرح مناقصة دولية لشراء 50 ألف طن من القمح

  23 أوت 2017 - 20:32   قرئ 14 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
الجزائر تطرح مناقصة دولية لشراء 50 ألف طن من القمح

 طرحت الجزائر مناقصة عالمية من أجل شراء 50 ألف طن من القمح، وفقا لما نقلته وكالة رويترز عن تجار أوربيين أمس. قال التجار الأوروبيون  إن الديوان المهني الجزائري للحبوب طرح مناقصة عالمية لشراء قمح الطحين للتوريد من مناشئ خيارية ، وأضافت الوكالة، أن الجزائر  طلبت 50 ألف طن لكنها عادة ما تشتري أكثر بكثير من الكمية الإسمية المنصوص عليها في المناقصات .

 

أكد التجار الأوربيون أن الموعد النهائي للمناقصة سيكون يوم الخميس 24 أوت، وأنه ينبغي شحن القمح خلال نوفمبر، وعادة ما يتم نشر الأخبار المتعلقة بمناقصات شراء القمح من طرف التجار الأوربيين، ونادرا ما يصرح الديوان الوطني المهني للحبوب الموكل له طرح المناقصات بالكميات المستوردة وبتاريخ إطلاق المناقصات.

كان مسؤول بوزارة الفلاحة والتنمية والصيد البحري قد أكد الأسبوع الماضي، أن الحصيلة الأولية لإنتاج الحبوب خلال موسم  2016-2017 حتى منتصف شهر أوت الجاري بلغت أزيد من 35 مليون قنطار مقابل 34 مليون قنطار برسم حملة 2015-2016، وكشف مدير الضبط وتطوير المنتجات الفلاحية بالوزارة عوماري الشريف، عن تحسن ملحوظ في إنتاج الحبوب خلال الموسم الجاري، بعد إتمام حملة الحصاد بنسبة 88 بالمائة من المساحات الفلاحية المخصصة للحبوب، فيما تبقى 12 بالمائة من هذه المساحات قيد الحصاد حاليا. تم هذا الموسم حصاد 5ر2 مليون هكتار من المساحات المسقية الموجهة لزراعة الحبوب من مجموع 5ر3 مليون هكتار، وبذلك تم تحويل أزيد من 900 ألف هكتار لإنتاج الأعلاف بنسبة بلغت 26 بالمائة.

م  .ن

 

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