مصدر:" إيرادات الطاقة الجزائرية تقفز 26% في 7 أشهر"

أظهرت الإحصاءات الجمركية، اليوم، ارتفاع إجمالي إيرادات صادرات الطاقة الجزائرية 26.25 بالمئة على أساس سنوي في الأشهر السبعة الأولى من العام إلى 19.61 مليار دولار، ومبيعات الطاقة حيوية لمالية الجزائر حيث تشكل نحو 97 بالمئة من صادرات البلد العضو في أوبك.وهوت مبيعات النفط والغاز من 60 مليار دولار في 2014 إلى 35.7 مليار دولار في 2015 وإلى 27.5 مليار في 2016.

وقال الخبير الاقتصادي عبد الرحمن مبتول لـ"رويترز": "إنه في ظل أسعار بين 50 و55 دولارا لبرميل النفط فإن إيرادات 2017 ستكون بين 30 و32 مليار دولار." وتقدر احتياطيات النقد الأجنبي الجزائرية، التي تتراجع منذ بدء انخفاض أسعار النفط قبل ثلاث سنوات، بنحو 100 مليار دولار، والديون الأجنبية للجزائر ضئيلة للغاية.