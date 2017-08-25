أودعوا مئات الشكاوى لدى المنظمةبأبوس»و توعدوا أصحابها بالمتابعة القضائية

ضحايا الترويجات الكاذبة لوكالات السفر الجزائرية ثائرون

أعرب المئات من المصطافين الجزائريين العائدين من تونس عن امتعاضهم و استيائهم الكبير اتجاه الوكالات السياحية الجزائرية التي نظمت عطلهم بعد أن أصابتهم صدمة و خيبة أمل كبيرة في الواقع و الظروف التي وجدوها هناك مقارنة بما كانت تروج له هذه الوكالات و بعطلة الأحلام رسمت تفاصيلها في ذهن زبائنها الذين توعدوا أصحابها بتقديم شكاوي على مستوى مديريات ووزارة السياحة وبالمتابعة القضائية بعد أن رأوا في الأمر تعرضهم للنصب و الاحتيال.

تفننت الوكالات السياحية الجزائرية قبل و أثناء موسم الاصطياف الجاري بالترويج لمنتجاتها و للرحلات التي كانت تنظمها سواء من خلال الصالون الدولي للسياحة و الأسفار الذي جرت فعالياته من 18 ماي الى غاية 22 ماي 2017، أو من خلال صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي و المطويات و المنشورات التي كانت توزعها في الأماكن العامة و الأسواق التجارية و غيرها من الأماكن، الأمر فعل مفعوله في المتلقين لهذه الإعلانات المتكررة و جذب اليهم فعلا مئات الآلاف من الزبائن الذين أرهقهم عام مجهد من العمل أو الدراسة و بدأت تلوح لهم في الأفق القريب عطلت أحلامهم، من نقل مريح و فنادق راقية كتلك التي رأوها في الصور المعروضة عليهم،شواطئ قريبة و مسابح و ألعاب مائية ضخمة و استرخاء سيمتص من أجسادهم المرهقة و أذهانهم المشتتة كل التعب و الضغط ليرجعوا الى بيوتهم و عملهم أو مقاعد دراستهم بكامل نشاطهم و قوتهم ، غير أن الذي حدث لم يكن في الحسبان و جرت الرياح بما لم تشتهي السفن اذ عاد الكثير منهم و هو يجر خيبة أمله و يحبس غيضه و سخطه اتجاه هذه الوكالات بعد أن خاب ظنه بالواقع الذي واجهه هناك. وتبعا لتسلسل أحداث الموضوع فقد تلقت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك «APOCE» المئات من الشكاوي ضد الوكالات التي رأى زبائنها أنها قامت بالنصب و الاحتيال عليهم ، و تبعا لذلك طلبت المنظمة من الضحايا إرفاق شكاويهم بأكبر عدد من أسماء و أرقام السائحين المعنيين بسوء الخدمات و كذلك دعمها بأكبر عدد من الصور و الدلائل لتتم من خلالها مواجهة أصحاب هذه الوكالات ليتفاعل بعدها المعنيون بقوة لينشروا تفاصيل ما تعرضوا له كما فصل «أ.ب» العائد من تونس أن سوء لخدمة بدأ منذ صعودهم على حافلة النقل التي كانت بدون مكيف على الرغم من الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة و بعد المسافة،كما اشتكى آخرون أن الكثير من هذه الحافلات كانت تحتوي على مكيفات غير أن أصحابها رفضوا تشغيلها أو الشح في ذلك،كما أضاف نفس الضحية على لسان المجموعة التي رافقته أنهم ضلوا بصالة استقبال الفندق لأكثر من 6 ساعات و هم في قمة التعب بعد سفرهم الشاق و الطويل، ليتفاجأ بعد ذلك أن الفندق منحه «بنغالو» لا تتوفر فيه أدنى شروط النظافة بدون مكيف هو الأخر، بدون ثلاجة بدون تلفاز ، حمام بلاعته المائية مسدودة و كل هذا بعد أن كان الضحية قد دفع بالوكالة السياحية ثمن غرفتين بالفندق الأولى فردية و الثانية ثلاثية ، كما أنهم دفعوا ثمن سيارة أجرة عند زيارتهم للمسبح الكبير «أكوا لاند» بدل أن تتكفل نفس الحافلة بنقلهم إلى هناك كما وعدتهم الوكالة السياحية كما أكد ذات المتحدث أن أزيد من 50 شخصا مستعيد للإدلاء بنفس شهادته متهما صاحب الوكالة بالغش و السرقة و الاحتيال ليؤكد كلامه «ن.ع» و هو ضحية عانى ورفاقه من نفس الظروف لدرجة أنه تم تغيير فندقهم 3 مرات بعد أن دفعوا ثمن 4 نجوم ليجدوا أنفسهم بأخر في صنف 3 نجوم، أما حادثة العروسين «أمين و سهام « الذين ذهبا لقضاء شهر العسل بتايلاند فكانت الأكثر صدمة بعد أن دفعوا ثمن إقامتهم بالفندق و كافة التكاليف ليخبرهم أحد مسؤولي الفندق عند وصولهم أن الوكالة لم تؤكد حجزهم في ذات السياق طالب «ن.ن» اشتراط عقد سفر رسمي و قانوني ينص على مدة السفر و المبالغ المالية المستلمة و شروط الرحلة من اطعام و نقل و تحديد لتصنيف الفندق مرفقا بختم و إمضاء كل من الوكالة و الزبون ، كما نبه الى ضرورة التفطن بأخذ الصور و الأدلة اللازمة لمواجهة أصحاب الوكالات

مصطفى زبدي : «سنشهر بكل الوكالات التي ثبتت عليها التهم»

و لمعرفة مصير الكم الكبير من هؤلاء الضحايا اتصلنا ب مصطفى زبدي رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك الذي فاجأنا بتلقيه حتى لشكاوي تخص حصول بعض زبائن الوكالات السياحية على تأشيرات سفر مزيفة ، كما أكد لنا نفس المتحدث أن المنظمة في إطار جمع مختلف أنواع المخالفات و التحقيق فيها كما سنطلب لقاء على مستوى وزارة السياحة في أقرب وقت حتى تتم معاقبة الوكالات المخالف للقانون كما توعد هو الأخر أنه سيتم التشهير بأسماء هده الوكالات في حال ثبتت عليها التهم من خلال و سائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي حتى تكون عبرة لكل من تسول له نفسه النصب على المستهلك الجزائري.

منيرة بن خوشة