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1 أورو مقابل 187.5 دينار

الأورو يتراجع أمام الدينار في السوق الموازية

  25 أوت 2017 - 20:52   قرئ 40 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
الأورو يتراجع أمام الدينار في السوق الموازية

تواصل قيمة العملة الصعبة تراجعها في الأسواق الموازية مقابل الدينار الجزائري، حيث انخفضت قيمة ورقة 100 أورو إلى 18 ألفا و750 دينار، بعدما وصلت إلى 19 ألفا و400 دينار شهر جويلية الماضي. 

 سجلت أسعار العملات الأجنبية تراجعا في السوق السوداء مقابل العملة الوطنية «الدينار»، وانخفضت قيمة العملة الأوروبية الموحدة «الأورو» إلى 18 ألفا و750 دينار جزائري لورقة 100 أورو، بعدما عرفت ارتفاعا كبيرا أواخر شهر جويلية الماضي، حيث قفزت قيمة الورقة ذاتها إلى 19 ألفا و400 دينار جزائري، نتيجة الإقبال الكبير عليها من طرف الجزائريين الراغبين في قضاء عطلتهم السنوية بالخارج مقابل قلة العرض لدى تجار العملة، حيث يعرف «الأورو» منذ الأحد الماضي، تراجعا مستمرا في السوق الموازية، وفي جولة استطلاعية قامت بها «المحور اليومي» إلى أكبر سوق موزاية للعملة الصعبة، الموجود بمنطقة بور سعيد «السكوار»، وقفنا على الركود الذي تعرفه السوق، حيث غابت الحركة عنها وهي المعروفة بنشاطها الكبير، خاصة في الفترة الصباحية التي يصل فيها تجار الجملة للعملة. في حديثنا مع أحد الباعة بالسوق، أكد لنا أن حالة الركود عرفتها السوق منذ نهاية الأسبوع الماضي، بعد تراجع إقبال المستوردين وحتى المواطنين على العملة الصعبة، مضيفا في الصدد ذاته، أن إجراءات الحكومة الجديدة التي مست الشق الاقتصادي والتغييرات التي طرأت على وزراء الحكومة جعلت المتعاملين الاقتصادين يتخوفون من اتخاذ الحكومة الجديدة لإجراءات أخرى أكثر تقشفية، مما سيعرضهم إلى خسائر مادية فادحة هم في غنى عنها على حد قوله. حسب العارفين بسوق العملة الموازية، فإن نزول سعر الأورو مقابل العملة الوطنية هذه الأيام أرجعوه إلى تراجع الطلب عليها، خاصة من المستوردين والتجار الذين تأثروا كثيرا بقرارات الحكومة الأخيرة التي أدرجت عدة منتجات ضمن قائمة السلع المعنية برخصة الاستيراد، واتخاذها جملة من الإجراءات لتقليص فاتورة، مما اضطرهم إلى تقليص إقبالهم على شراء العملة الأجنبية بشكل كبير مقارنة بالسنوات الأخيرة، وأضاف المصدر ذاته، أن اقتراب الدخول الاجتماعي وارتفاع تكاليف أضحية العيد جعل الكثير من الجزائريين يتراجعون عن قضاء عطلتهم السنوية في الخارج، وعليه فالإقبال على العملة عرف تراجعا. 

 لطفي العقون 

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