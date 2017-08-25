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أكد أن دعم الدولة متواصل في القطاع الفلاحي لتحقيق الاكتفاء الذاتي

بوعزقي: «الجزائر تنتج 3 آلاف مليار دج في القطاع الفلاحي»

  25 أوت 2017 - 20:53   قرئ 16 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
بوعزقي: «الجزائر تنتج 3 آلاف مليار دج في القطاع الفلاحي»

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي، نهاية الأسبوع الماضي، بعين تموشنت أن «الجزائر اليوم تنتج ما قيمته 3 آلاف مليار دج في القطاع الفلاحي»، بفضل الإمكانات الهامة التي وفرتها الدولة لدعم القطاع.  

أوضح بوعزقي خلال زيارة عمل إلى الولاية، أن ما تنتجه الجزائر اليوم بقيمة 3 آلاف مليار دج أي ما يعادل 30 مليار دولار كفاتورة بالعملة الصعبة «جاء بفضل جهود الفلاحين في جميع المستويات وعبر جميع المستثمرات بفضل دعم الدولة والجهود متواصلة لبلوغ هدف التغطية الشاملة لحاجيات المواطن في كل المستويات وفي كل المنتوجات»، وأضاف الوزير خلال وقوفه على مستثمرة فلاحية خاصة بزراعة الكروم ببلدية شعبة اللحم، أن الإمكانات الهامة التي وفرتها الدولة بفضل البرامج التنموية التي باشرها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، منذ سنة 2000 بداية بالبرنامج الوطني للتنمية الفلاحية ومرورا بكل البرامج الخاصة بالقطاع الفلاحي تم بفضلها تغطية أكثر من 60 بالمائة إلى 70 بالمائة من الاحتياجات الوطنية المتعلقة بالمنتوج الفلاحي والغذائي، وسمحت مجموعة البرامج التي استفاد منها قطاع الفلاحة -- يضيف الوزير-- ببلوغ مستوى هام من الأهداف المسطرة وجعل الفلاحة في قلب التنمية، كما عبر بوعزقي عن استعداد الدولة لمواصلة دعمها للمستثمرين في المجال الفلاحي، حيث حث عددا من الفلاحين على التقرب من المصالح الفلاحية بالولاية وتقديم ملفات للاستفادة مما يتضمنه برنامج الامتياز الفلاحي، كما تفقد الوزير مستثمرة فلاحية خاصة بإنتاج الكروم غير بعيد عن الحزام الأخضر لغابة ساسل ببلدية المساعيد كان صاحبها قد استفاد من قطعة أرضية داخل الحزام الغابي في إطار الامتياز، وكشف بوعزقي عن مشروع للتحضير لنصوص تنظيمية خاصة بمثل هذه المشاريع تمنح لأصحابها حق الاستفادة من مزايا الامتياز الفلاحي، وأضاف بالخصوص ذاته، أن مثل هذه الأراضي الغابية تخضع لنصوص قانونية غير تلك الخاصة بالامتياز الفلاحي للمحافظة على طابعها الخاص والتفكير حاليا في إيجاد نصوص تنظيمية تكفل الاستفادة من مزايا الامتياز الفلاحي وفق رؤية تحفظ خصوصية الغطاء الغابي. توفر محافظة الغابات لولاية عين تموشنت 25 محيط امتياز داخل الحزام الأخضر على مساحة تقدر بــ 326,95 هكتار استفاد منها 94 مستثمرا، حيث كانت الأولوية لسكان المناطق المعنية. أشاد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، بتجربة استغلال بعض الفضاءات الغابية في مجال الترويج للسياحة الغابية والتسلية على غرار ما عاينه في غابة الاستجمام ببلدية رشقون. 

م. ن 

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