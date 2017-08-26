وكلاء السيارات يدقون ناقوس الخطر ولم يتلقوا أي معلومات

التغيير الوزاري يمدد «سوسبانس» رخص الاستيراد وشبح السنة البيضاء يتضاعف

مدد التغيير الوزاري الجديد «السوسبانس» الذي يعيشه وكلاء السيارات المعتمدين، حيث عبروا عن تذمرهم من التأجيل المتواصل لتسليم الرخص رغم تحديد مصالح وزارتي التجارة والصناعة والمناجم للعديد من التواريخ التي لم تحترم وكان آخرها 23 أوت، وهو ما يضاعف فرضية سنة بيضاء ويسبب فوضى أكبر في السوق التي تعيش حالة من عدم الاستقرار.

أخلفت وزارتا الصناعة والتجارة وعودهما بتوزيع رخص استيراد السيارات، حيث أكد الوكلاء في اتصالات بـ «المحور اليومي»، أنهم لم يتلقوا أي مراسلة من طرف الوزارتين وهو ما يطرح العديد من التساؤلات حول هذا التأخير رغم تصريحات الوزراء بشأن اقتراب توزيعها وكذا الأخبار المتطابقة حول توزيعها يوم 23 أوت الجاري، وهو ما يزيد معاناة الوكلاء المعتمدين، حيث أكد العديد من الوكلاء أنه حتى في حال إفراج الحكومة عن الرخص الشهر القادم، فإن ذلك لن يخفف من الأزمة، حيث إنه حتى إن في حال جاهزية الطلبيات، فيتطلب وصولها إلى الجزائر ما لا يقل عن 3 أشهر، وهو ما يعني أن أول السيارات المستوردة تصل نهاية السنة الجارية أو بداية السنة المقبلة، وهو ما يجعل الأزمة تتفاقم مثلما حصل برخص 2016 التي استمرت صلاحيتها حتى شهر مارس الفارط إلى غاية تجميدها من طرف مصالح الجمارك، كما أدى هذا الجمود إلى مقاطعة الوكلاء للصالون الدولي، حيث أعلنت جمعية مصنعي ووكلاء السيارات عن عدم مشاركة وكلائها في الطبعة الـ 20 للصالون الدولي للسيارات، حيث أكد مسؤول بجمعية مصنعي ووكلاء السيارات «رياض أندلسي» أن وكلاء السيارات لا يمكنهم المشاركة في صالون الجزائر الدولي للسيارات بسبب التأخر في منح رخص الاستيراد، وأكد المتحدث ذاته، أن رئيس الجمعية «سفيان حسناوي» طلب رأي نحو 40 وكيلا للسيارات حول هذه القضية ومن إجاباتهم «فإنه مقتنع بأن الوكلاء ليسوا قادرين على المشاركة في هذه الظروف». تشير أرقام الجمارك إلى التراجع الحاد لعدد السيارات المستوردة، على خلفية القرارات المتخذة من طرف الحكومة من أجل تطهير سوق السيارات وإعادة توازنه، حيث أكدت أرقام الجمارك أن فاتورة السيارات السياحية المستوردة من طرف وكلاء السيارات بلغت 111,33 مليون دولار في الفترة بين جانفي وجويلية 2017 مقابل 382,52 مليون دولار في الفترة نفسها من 2016، أي بانخفاض نسبته 71 بالمائة فيما يتعلق بالقيمة، أما من حيث الكمية، فقد بلغ عدد السيارات السياحية المستوردة 7.787 وحدة مقابل 35.571 وحدة في النصف الأول من 2016، أي بتراجع قدره 78,11 بالمائة، وأشار المصدر ذاته، إلى أن السيارات المستوردة في السداسي الأول من 2017 تمثل بقية الطلبيات التي قام بها الوكلاء العام الماضي أي بعنوان رخص استيراد 2016، إذ لم يتم منح أي رخصة خلال السنة الجارية.

أسامة سبع