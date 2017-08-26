التغيير الوزاري يمدد «سوسبانس» رخص الاستيراد وشبح السنة البيضاء يتضاعف

شريط الاخبار
توزيع 15 ألف سكن من صيغتي عدل وبأل بي بي خلال أسبوع قايد صالح: الجيش سيبقى ملتزما بمهامه الدستورية أوبك ترسل إعذارات للدول المخالفة لقرار خفض الإنتاج بولنوار لا يستبعد اللجوء إلى استيراد الأدوات المدرسية جمعية التجار والحرفيين تطالب البلديات بنشر قوائم المداومة قبل أيام العيد الحكومة تأمر الولاة بالتدقيق في حصيلة الأميار قبل مغادرتهم الحكومة تستأنف استيراد الأبقار لتطوير شعبتي اللحوم والحليب الجزائر تطرح مناقصة دولية لشراء 50 ألف طن من القمح توقيف إمام مسجد دعا لاتباع الطائفة الكركرية بمستغانم الجزائر بحثت مع ماكرون الوجود العسكري في شمال مالي اجبار الأندية على تسوية وضعيتها المالية قبل 15 ديسمبر وزارة التعليم العالي تشرع في دراسة طلبات الإيواء اليوم وزارة الصحة تفتح الحوار مع نقابات القطاع مواقع البعثة بمنى وعرفات على خرائط غوغل مابس دعوة إلى تنفيذ مذكرة الجزائر حول منع دفع الفدية في عمليات الاختطاف ولد عباس يترأس لجان الترشيحات للولايات التي شهدت انشقاقات رئيس البعثة الأممية إلى ليبيا يحل بالجزائر بعد غد بلعياط يدعو أعضاء اللجنة المركزية إلى الانتفاضة الأنظار تتجه صوب اجتماع اليوم لوضع خارطة الاقتصاد الوطني زبدي يدعو إلى تجميع جلود الأضاحي للاستفادة منها وزارة الصحة تعلن تدعيم المناوبات الطبية يومي العيد جزائريون يدخلون في الطائفة الكركرية أفواجا أفواجا أرضية ملعب 5 جويلية صداع الكرة الجزائرية الحكومة توسع عدد نقاط البيع لكبح جشع السماسرة وكسر أسعار الأضاحي وقفة تضامنية مع صحفيي لا تريبين تنديدا بقرار غلقها المفاجئ أويحيى في مهمة التوفيق بين المطالب الاقتصادية والاجتماعية وقف كل إجراءات الحجز ضد المؤسسات المصغرة غير الناجحة تجنيد 2000 عون لمراقبة التجار يومي عيد الأضحى 2272 حريق غابات منذ الفاتح من جوان المنصرم يهود آسفي بالمغرب وراء انتشار الكركرية في الغرب الجزائري سائقو الأجرة يضربون احتجاجا على ضيق المحطة لا زيادات في أسعار الكتب المدرسية ومستحقات التلاميذ 6 ملايين مسافر عبر كافة المعابر الحدودية غلام الله يؤكد أن الطوائف خطر يزحف نحو الجزائر الجيش يدمر مخبأين للإرهاب ويوقف 25 بارون مخدرات أويحيى سيعرض مخطط عمل حكومته على البرلمان خلال الدخول الاجتماعي وزارة التعليم العالي تمدّد فترة التسجيلات الخاصة بالإيواء تاج يدعو مناضليه إلى إنجاح الانتخابات المحلية الجيش يسلّم 227 عربة مرسيدس وبرنامج لتسويقها للخواص قريبا المطالبة بالتحرك لوقف نشاط أتباع الكركرية بالجزائر
  1. الرئيسية
  2. الاقتصاد
  3. التغيير الوزاري يمدد «سوسبانس» رخص الاستيراد وشبح السنة البيضاء يتضاعف

وكلاء السيارات يدقون ناقوس الخطر ولم يتلقوا أي معلومات

التغيير الوزاري يمدد «سوسبانس» رخص الاستيراد وشبح السنة البيضاء يتضاعف

  26 أوت 2017 - 20:15   قرئ 37 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
التغيير الوزاري يمدد «سوسبانس» رخص الاستيراد وشبح السنة البيضاء يتضاعف

مدد التغيير الوزاري الجديد «السوسبانس» الذي يعيشه وكلاء السيارات المعتمدين، حيث عبروا عن تذمرهم من التأجيل المتواصل لتسليم الرخص رغم تحديد مصالح وزارتي التجارة والصناعة والمناجم للعديد من التواريخ التي لم تحترم وكان آخرها 23 أوت، وهو ما يضاعف فرضية سنة بيضاء ويسبب فوضى أكبر في السوق التي تعيش حالة من عدم الاستقرار. 

 أخلفت وزارتا الصناعة والتجارة وعودهما بتوزيع رخص استيراد السيارات، حيث أكد الوكلاء في اتصالات بـ «المحور اليومي»، أنهم لم يتلقوا أي مراسلة من طرف الوزارتين وهو ما يطرح العديد من التساؤلات حول هذا التأخير رغم تصريحات الوزراء بشأن اقتراب توزيعها وكذا الأخبار المتطابقة حول توزيعها يوم 23 أوت الجاري، وهو ما يزيد معاناة الوكلاء المعتمدين، حيث أكد العديد من الوكلاء أنه حتى في حال إفراج الحكومة عن الرخص الشهر القادم، فإن ذلك لن يخفف من الأزمة، حيث إنه حتى إن في حال جاهزية الطلبيات، فيتطلب وصولها إلى الجزائر ما لا يقل عن 3 أشهر، وهو ما يعني أن أول السيارات المستوردة تصل نهاية السنة الجارية أو بداية السنة المقبلة، وهو ما يجعل الأزمة تتفاقم مثلما حصل برخص 2016 التي استمرت صلاحيتها حتى شهر مارس الفارط إلى غاية تجميدها من طرف مصالح الجمارك، كما أدى هذا الجمود إلى مقاطعة الوكلاء للصالون الدولي، حيث أعلنت جمعية مصنعي ووكلاء السيارات عن عدم مشاركة وكلائها في الطبعة الـ 20 للصالون الدولي للسيارات، حيث أكد مسؤول بجمعية مصنعي ووكلاء السيارات «رياض أندلسي» أن وكلاء السيارات لا يمكنهم المشاركة في صالون الجزائر الدولي للسيارات بسبب التأخر في منح رخص الاستيراد، وأكد المتحدث ذاته، أن رئيس الجمعية «سفيان حسناوي» طلب رأي نحو 40 وكيلا للسيارات حول هذه القضية ومن إجاباتهم «فإنه مقتنع بأن الوكلاء ليسوا قادرين على المشاركة في هذه الظروف». تشير أرقام الجمارك إلى التراجع الحاد لعدد السيارات المستوردة، على خلفية القرارات المتخذة من طرف الحكومة من أجل تطهير سوق السيارات وإعادة توازنه، حيث أكدت أرقام الجمارك أن فاتورة السيارات السياحية المستوردة من طرف وكلاء السيارات بلغت 111,33 مليون دولار في الفترة بين جانفي وجويلية 2017 مقابل 382,52 مليون دولار في الفترة نفسها من 2016، أي بانخفاض نسبته 71 بالمائة فيما يتعلق بالقيمة، أما من حيث الكمية، فقد بلغ عدد السيارات السياحية المستوردة 7.787 وحدة مقابل 35.571 وحدة في النصف الأول من 2016، أي بتراجع قدره 78,11 بالمائة، وأشار المصدر ذاته، إلى أن السيارات المستوردة في السداسي الأول من 2017 تمثل بقية الطلبيات التي قام بها الوكلاء العام الماضي أي بعنوان رخص استيراد 2016، إذ لم يتم منح أي رخصة خلال السنة الجارية. 

 أسامة سبع 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الاقتصاد

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات