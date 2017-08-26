بعد إحصاء قيمة سنوية ضعيفة

الاقتصاد الوطني معفى من التحويلات المالية للمغتربين سنويا

ككل سنة ومع دخول فصل الصيف يتوافد الآلاف من المغتربين الجزائريين إلى البلاد دون تسجيل أي قيمة مضافة من العملة الصعبة للخزينة العمومية، والذي من المفترض أن تضخ للبنوك الوطنية والخزينة العمومية ملايير الدولارات سنويا، مما يساهم في رفع حجم العملة الصعبة نوعا ما في ظل الأزمة المالية التي تعرفها البلاد، حيث تطرح تساؤلات عديدة عن سبب تأخر تجسيد مشروع لفرع بنك جزائري بالخارج؟ وكذا مدى مساهمة قيمة التحويلات المالية في إنعاش الخزينة العمومية؟.

مع دخول المغتربين إلى البلاد خاصة في الفترة الصيفية من كل سنة، يكثر الحديث عن قيمة الأموال من العملة الصعبة التي من المنتظر أن يضخها مئات المغتربين للبنوك الجزائرية، إلا أن الأرقام والإحصائيات لمصالح الجمارك سنويا تُؤكد ضعف حجم التحويلات المالية المباشرة للمهاجرين وعدم مساهمتها في تنمية وإنعاش الاقتصاد الوطني، وأرجع متابعون وخبراء في الشؤون الاقتصادية سبب ضعف تدفقات التحويلات المالية رغم العدد الهائل من المهاجرين في الخارج، إلى عدم توفر أي هيئة مالية أو فرع لأي بنك جزائري بالخارج في مختلف البلدان التي يوجد بها عدد كبير من الجالية الجزائرية بها، الأمر الذي من شأنه تسهيل عمليات تحويل أموال المهاجرين بالعملة الصعبة إلى السوق المالية الرسمية بالجزائر، ومنه تتم عملية تحويلها في قنوات مالية رسمية بعيدا عن سوق العملة الصعبة السوداء، وتعتبر السوق المالية الموازية، على غرار «السكوار» محجا للمغتربين بالخصوص خلال الفترة الصيفية من كل سنة، ويتم صرف الملايين من الدولارات بعيدا عن أعين الحكومة ودون أن تستفيد منها الخزينة العمومية، خاصة أن الاقتصاد الوطني أحوج من أي وقت مضى إلى العملة الصعبة دون استنزافها للخارج، في ظل أزمة شح للموارد المالية جراء انهيار أسعار النفط المستمرة منذ 3 سنوات. من جهة أخرى، يبدو أن انهيار قيمة العملة الوطنية إلى 20 بالمائة مؤخرا، أثّر سلبا على الوضعية المعيشية للجزائريين، مما أضعف قدرتهم الشرائية، في الوقت الذي يعد فيه عاملا إيجابيا للمغتربين ليجدوا ضالتهم في السوق الجزائرية، من خلال اقتناء العديد من المقتنيات التي يأخذها المغتربون معهم عند عودتهم إلى الخارج، وهو ما يؤكده العديد من الجزائريون المغتربون من ذوي المستويات المعيشية البسيطة والمتوسطة في حديث لـ «المحور اليومي»، حيث أكدت «م. ن» إحدى المغتربات بأن الجزائريين القاطنين بالدول الأجنبية خاصة الأوروبية منها، يجدون الأسعار في الجزائر جد معقولة لمختلف المنتجات والسلع على غرار الأجهزة الكهرورومنزلية والإلكترونية، وكل ما يتعلق بالسلع ذات العلامات المعروفة عالميا، فضلا عن الألبسة المستوردة للسوق الجزائرية خاصة التي كتب عليها «صنع في تركيا» باعتبارها منتجات ذات نوعية جيدة وبأسعار معقولة على عكس التي تُعرض في السوق الأوربية نظرا إلى غلائها، ضف إلى ذلك منتجات ذات ماركات عالمية على غرار العطور التي تعرف إقبالا كبيرا خاصة الفرنسية منها بسبب غلاء الأسعار في أوروبا مقابل غلاء أسعار صرف الدينار مقابل الأورو والدولار. لم يقتصر الأمر على المواد الاستهلاكية ذات العلامة العالمية، يعمد المغتربون كذلك إلى اقتناء مختلف المواد والمنتجات الغذائية من عجائن، وخضر موسمية إضافة إلى مادة القهوة التي تعرف إقبالا كبيرا من طرف المهاجرين.

مريم سلماوي