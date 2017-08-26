تراجع أسعار مواد البناء بفعل ارتفاع درجات الحرارة

شريط الاخبار
توزيع 15 ألف سكن من صيغتي عدل وبأل بي بي خلال أسبوع قايد صالح: الجيش سيبقى ملتزما بمهامه الدستورية أوبك ترسل إعذارات للدول المخالفة لقرار خفض الإنتاج بولنوار لا يستبعد اللجوء إلى استيراد الأدوات المدرسية جمعية التجار والحرفيين تطالب البلديات بنشر قوائم المداومة قبل أيام العيد الحكومة تأمر الولاة بالتدقيق في حصيلة الأميار قبل مغادرتهم الحكومة تستأنف استيراد الأبقار لتطوير شعبتي اللحوم والحليب الجزائر تطرح مناقصة دولية لشراء 50 ألف طن من القمح توقيف إمام مسجد دعا لاتباع الطائفة الكركرية بمستغانم الجزائر بحثت مع ماكرون الوجود العسكري في شمال مالي اجبار الأندية على تسوية وضعيتها المالية قبل 15 ديسمبر وزارة التعليم العالي تشرع في دراسة طلبات الإيواء اليوم وزارة الصحة تفتح الحوار مع نقابات القطاع مواقع البعثة بمنى وعرفات على خرائط غوغل مابس دعوة إلى تنفيذ مذكرة الجزائر حول منع دفع الفدية في عمليات الاختطاف ولد عباس يترأس لجان الترشيحات للولايات التي شهدت انشقاقات رئيس البعثة الأممية إلى ليبيا يحل بالجزائر بعد غد بلعياط يدعو أعضاء اللجنة المركزية إلى الانتفاضة الأنظار تتجه صوب اجتماع اليوم لوضع خارطة الاقتصاد الوطني زبدي يدعو إلى تجميع جلود الأضاحي للاستفادة منها وزارة الصحة تعلن تدعيم المناوبات الطبية يومي العيد جزائريون يدخلون في الطائفة الكركرية أفواجا أفواجا أرضية ملعب 5 جويلية صداع الكرة الجزائرية الحكومة توسع عدد نقاط البيع لكبح جشع السماسرة وكسر أسعار الأضاحي وقفة تضامنية مع صحفيي لا تريبين تنديدا بقرار غلقها المفاجئ أويحيى في مهمة التوفيق بين المطالب الاقتصادية والاجتماعية وقف كل إجراءات الحجز ضد المؤسسات المصغرة غير الناجحة تجنيد 2000 عون لمراقبة التجار يومي عيد الأضحى 2272 حريق غابات منذ الفاتح من جوان المنصرم يهود آسفي بالمغرب وراء انتشار الكركرية في الغرب الجزائري سائقو الأجرة يضربون احتجاجا على ضيق المحطة لا زيادات في أسعار الكتب المدرسية ومستحقات التلاميذ 6 ملايين مسافر عبر كافة المعابر الحدودية غلام الله يؤكد أن الطوائف خطر يزحف نحو الجزائر الجيش يدمر مخبأين للإرهاب ويوقف 25 بارون مخدرات أويحيى سيعرض مخطط عمل حكومته على البرلمان خلال الدخول الاجتماعي وزارة التعليم العالي تمدّد فترة التسجيلات الخاصة بالإيواء تاج يدعو مناضليه إلى إنجاح الانتخابات المحلية الجيش يسلّم 227 عربة مرسيدس وبرنامج لتسويقها للخواص قريبا المطالبة بالتحرك لوقف نشاط أتباع الكركرية بالجزائر
  1. الرئيسية
  2. الاقتصاد
  3. تراجع أسعار مواد البناء بفعل ارتفاع درجات الحرارة

الإسمنت بـ 530 دج والحديد بـ 6 آلاف دينار للقنطار

تراجع أسعار مواد البناء بفعل ارتفاع درجات الحرارة

  26 أوت 2017 - 20:17   قرئ 57 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
تراجع أسعار مواد البناء بفعل ارتفاع درجات الحرارة

تراجعت أسعار مواد البناء على غرار الإسمنت والحديد بشكل طفيف هذه الأيام، بفعل توقف العديد من مشاريع البناء، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، حيث قُدر سعر كيس الإسمنت الذي يزن 50 كيلوغراما بـ 530 دينار جزائري، و6 آلاف دينار ثمن قنطار الحديد من صنف 12 ملم. 

شهدت أسعار مواد البناء في السوق الوطنية انخفاضا طفيفا مقارنة بالارتفاع الكبير الذي عرفته في الأشهر الماضية، الذي قدر بنسبة تتراوح بين 10 و 15 بالمائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، حيث تراجع سعر كيس الإسمنت من حجم 50 كيلوغراما إلى 530 دينار جزائري، بعدما تجاوز سعره ألف و100 دينار، فيما بلغ سعر قنطار الحديد من صنف 12 ملم حدود 6 آلاف دينار جزائري، بعدما تجاوز سعره سابقا حدود 8 آلاف دينار. في سياق ذي صلة، أرجع تجار مواد البناء ممن تحدثت معهم «المحور اليومي» هذا الانخفاض إلى ركود نشاط قطاع البناء، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة في الأيام الماضية، متوقعين في الوقت نفسه تسجيل ارتفاع آخر بعد عودة ورشات البناء إلى العمل موازاة مع استقرار حالة الطقس في غضون الأيام القليلة القادمة. من جانب آخر، يبقى حجم الإنتاج الوطني من مواد البناء ضعيفا جدا مقارنة بالطلب المرتفع والمتواصل على هذه المواد في السوق الوطنية، خاصة أن الحكومة أطلقت مؤخرا العديد من البرامج السكنية وبمختلف الصيغ في العديد من ولايات الوطن، بالإضافة إلى استكمال المواطنين لأشغال البناء بمساكنهم، بعدما أوقفوها مؤخرا بسبب موجة الحر التي مست عدة ولايات من الوطن، مما سيؤثر سلبا على أسعار مواد البناء نتيجة ارتفاع حجم الطلب عليها.   يذكر أن الحكومة قامت في مطلع السنة الجارية بفرض تراخيص على المستوردين الراغبين في جلب مادة الإسمنت من الخارج، قصد الحد من تراجع احتياطات الصرف الخارجي وكذا مواجهة الأزمة المالية التي جاءت بعد تراجع أسعار النفط في السوق الدولية وفقدان برميل النفط لأكثر من 60 بالمائة من قيمته منذ جوان 2014، بالإضافة إلى انتهاج الحكومة لسياسة تشجيع المنتوج الوطني.

 لطفي العقون 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الاقتصاد

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات