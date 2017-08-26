الإسمنت بـ 530 دج والحديد بـ 6 آلاف دينار للقنطار

تراجع أسعار مواد البناء بفعل ارتفاع درجات الحرارة

تراجعت أسعار مواد البناء على غرار الإسمنت والحديد بشكل طفيف هذه الأيام، بفعل توقف العديد من مشاريع البناء، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، حيث قُدر سعر كيس الإسمنت الذي يزن 50 كيلوغراما بـ 530 دينار جزائري، و6 آلاف دينار ثمن قنطار الحديد من صنف 12 ملم.

شهدت أسعار مواد البناء في السوق الوطنية انخفاضا طفيفا مقارنة بالارتفاع الكبير الذي عرفته في الأشهر الماضية، الذي قدر بنسبة تتراوح بين 10 و 15 بالمائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، حيث تراجع سعر كيس الإسمنت من حجم 50 كيلوغراما إلى 530 دينار جزائري، بعدما تجاوز سعره ألف و100 دينار، فيما بلغ سعر قنطار الحديد من صنف 12 ملم حدود 6 آلاف دينار جزائري، بعدما تجاوز سعره سابقا حدود 8 آلاف دينار. في سياق ذي صلة، أرجع تجار مواد البناء ممن تحدثت معهم «المحور اليومي» هذا الانخفاض إلى ركود نشاط قطاع البناء، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة في الأيام الماضية، متوقعين في الوقت نفسه تسجيل ارتفاع آخر بعد عودة ورشات البناء إلى العمل موازاة مع استقرار حالة الطقس في غضون الأيام القليلة القادمة. من جانب آخر، يبقى حجم الإنتاج الوطني من مواد البناء ضعيفا جدا مقارنة بالطلب المرتفع والمتواصل على هذه المواد في السوق الوطنية، خاصة أن الحكومة أطلقت مؤخرا العديد من البرامج السكنية وبمختلف الصيغ في العديد من ولايات الوطن، بالإضافة إلى استكمال المواطنين لأشغال البناء بمساكنهم، بعدما أوقفوها مؤخرا بسبب موجة الحر التي مست عدة ولايات من الوطن، مما سيؤثر سلبا على أسعار مواد البناء نتيجة ارتفاع حجم الطلب عليها. يذكر أن الحكومة قامت في مطلع السنة الجارية بفرض تراخيص على المستوردين الراغبين في جلب مادة الإسمنت من الخارج، قصد الحد من تراجع احتياطات الصرف الخارجي وكذا مواجهة الأزمة المالية التي جاءت بعد تراجع أسعار النفط في السوق الدولية وفقدان برميل النفط لأكثر من 60 بالمائة من قيمته منذ جوان 2014، بالإضافة إلى انتهاج الحكومة لسياسة تشجيع المنتوج الوطني.

لطفي العقون