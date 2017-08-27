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قرار التمويل يوقعه الوزير والتكلفة تكون وفق قدراتها المالية

قروض صندوق التضامن للبلديات توجّه للمشاريع المنتجة فقط

  27 أوت 2017 - 19:39   قرئ 5 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
قروض صندوق التضامن للبلديات توجّه للمشاريع المنتجة فقط

ستوجه القروض التي تمنحها وزارة الداخلية والجماعات المحلية من صندوق التضامن والضمان إلى البلديات، لتمويل المشاريع المنتجة للمداخيل لها ولمؤسساتها العمومية، من أجل تحقيق ودعم التنمية.

 

أفرجت وزارة الداخلية عن كيفيات تسيير واسترجاع القروض المؤقتة الممنوحة من طرف صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، حيث أكد قرار صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية أن القروض الممنوحة توجه لتمويل المشاريع المنتجة للمداخيل للجماعات المحلية ومؤسساتها العمومية، وتمنح في حدود الاعتمادات التي يخصصها مجلس توجيه إدارة الصندوق لهذا الصدد، على أن يمثل ناتج القروض المؤقتة حسب القرار الذي وقعه وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، إيرادا لقسم التجهيز والاستثمار لميزانية الجماعات المحلية ومؤسساتها العمومية.

وأوضح المصدر أن طلب القروض المؤقتة الذي تعده الجماعة المحلية أو المؤسسة العمومية التابعة لها، إلى الصندوق، مرفقا بمستخرج من مداولة مجلس الجماعة المحلية أو مجلس الإدارة للمؤسسة العمومية المعنية، يبين مبالغ القروض المطلوبة ومجالات استعمالها، وكذا دراسة تقنية اقتصادية ومالية للمشاريع المطلوب تمويلها، تبين المؤشرات المتعلقة بآجال الإنجاز، وكذا كل التفاصيل الضرورية المتعلقة بالمشاريع، بالإضافة إلى الوضعية المالية للسنتين الميزانيتين الأخيرتين للجماعة المحلية أو المؤسسة العمومية ووضعية الأملاك المنتجة للمداخيل المحلية بعنوان الميزانية الأخيرة حسب طبيعتها وعائداتها، مع وضعية تُبيّن القروض المؤقتة التي استفادت منها سابقا ووضعية القروض محل الاسترجاع. وقد أوكلت وزارة الداخلية مهمة دراسة ملفات القروض التي تتقدم بها الجماعات المحلية إلى لجنة ستنشأ، تضم كلا من الرئيس الذي يعد المدير العام للصندوق وممثلين عن وزارة الداخلية وممثل عن وزارة المالية، مع إمكانية أن تستعين اللجنة بأي شخص من شأنه أن يقدم المساعدة لها بحكم وظائفه أو كفاءته. وتكلف اللجنة السالف ذكرها بدراسة الطلبات المقدمة وتقييم المشاريع المقترحة، تحديد سقف أقصى للمديونية وفق القدرات المالية للجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية المعنية، إضافة إلى إجراءات زيارات ميدانية عند الضرورة لمعاينة المشاريع المقترحة، كما تعد اللجنة تقريرا تقنيا حول المشاريع التي تمت دراستها، تعرض على وزير الداخلية من أجل التقدير لاتخاذ قرار التمويل، في حين يشير القرار الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية إلى أن تحديد مبلغ القروض المؤقتة الممنوحة يكون حسب طبيعة وتكلفة المشاريع، مع الأخذ بعين الاعتبار القدرات المالية للجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية المعنية. وفي حال عدم قدرة البلدية على تسديد القرض الذي استفادت منه، وبعد أخذ رأي مجلس التوجيه يلجأ الصندوق إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لارتجاعها بناء على الشروط التي وقع عليها الطرفان.

 زين الدين زديغة

 

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