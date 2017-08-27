بسبب عطب بالموزع المركزي لبريد الجزائر

شلل أغلب الموزعات الآلية يعرقل سحب أموال الزبائن مع اقتراب العيد

شهدت معظم مراكز بريد الجزائر عبر ولايات الوطن أمس، توقف العديد من الموزعات الآلية التابعة للمؤسسة العمومية، بسبب خلل تقني على مستوى الموزّع المركزي بالعاصمة حسبما أكده بعض زبائن بريد الجزائر في حديث لـ المحور اليومي ، حال دون تمكين المواطنين من استخراج أموالهم، وتساءل هؤلاء عن سبب توقفها الفترة تلو الأخرى طيلة السنة، خاصة أن ذلك يعرقل قضاء حوائجهم يوميا.

يبدو أن هذه الوضعية التي تم تسجيلها قبل أيام قليلة من حلول عيد الأضحى المبارك في حال استمرت الأعطاب بها، ستعطل المواطنين عن اقتناء حاجياتهم الضرورية خاصة ممن انتظروا نهاية الشهر الجاري لدخول رواتبهم الشهرية وسحبها سواء لشراء الأضاحي أم لاقتناء ملابس لأبنائهم، فضلا عن شراء الأدوات المدرسية تحسبا للدخول الدراسي خلال الأسبوع الأول من الشهر المقبل. قال الخبير في الشؤون الاقتصادية أمين بوطالبي في حديث لـ المحور اليومي ، إن الموزعات الآلية التي وُضعت من أجل تسهيل عمل المواطن والتخفيف عنه عناء الانتظار في طابور لساعات من أجل الحصول على أمواله، وعن الأعطاب التي تسجلها موزعات البريد، أكد محدثنا أن عدد مراكز سحب الأموال كافية إلا أن مشكل الخلل التقني الذي تعرفه في فترات مختلفة طيلة السنة يؤرق المواطن، في الوقت الذي كان ينتظر فيه وسيلة فعالة للتخلص من تعب ومشقة الوقوف في طوابير طويلة للظفر بأمواله. انتقد بوطالبي في السياق ذاته، مشكل قلة الأموال المتوفرة بموزعات البريد وحتى البنوك، حيث أكد أن كل موزع رئيسي على مستوى البلدية لا يمنح يوميا مبلغا يفوق 500 مليون سنتيم وهو المبلغ الذي وصفه محدثنا بـ الضئيل ، في الوقت الذي من المفترض أن يتوفر للموزع مبلغ يومي يقدر بـ 15 مليون دينار أي مليار و500 مليون سنتيم.