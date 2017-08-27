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بعد أن عرفت تدخل الرئيس بوتفليقة لتحرير السلع من الموانئ

أويحيى يلغي قرار تبون بإخضاع رخص الاستيراد والتصدير لموافقته

  27 أوت 2017 - 19:49   قرئ 6 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
أويحيى يلغي قرار تبون بإخضاع رخص الاستيراد والتصدير لموافقته

ألغى الوزير الأول أحمد أويحيى، مرسوما تنفيذيا لسلفه عبد المجيد تبون المتعلق بشرط موافقته على منح رخص الاستيراد والتصدير الخاصة بالمنتجات والبضائع وفق المرسوم التنفيذي الصادر في آخر عدد للجريدة الرسمية.

 

حمل العدد الـ 50 من الجريدة الرسمية إبطال قرار تبون القاضي بإخضاع الرخص الخاصة باستيراد المنتوجات أو تصديرها إلى موافقته الشخصية وفق ما تضمنه مرسوم تنفيذي، وجاء في المرسوم الذي أمضاه أويحيى  تعدّ لاغـية أحكام المرسوم التنفيذي رقم 17-202 المؤرخ في 27 رمـضـان عــام 1438 المـوافق 22 جوان سنة 2017 الذي يعـدل ويـتمم المرسوم الـتنفيذي رقم 15- 306 المؤرخ في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص الاستيراد أو التصدير للمنتوجات والبضائع ، حيث حمل المرسوم الذي أمضاه تبون وألغاه أويحيى إدراج شرط موافقة الوزير الأول على الرخص التي يمنحها الوزير المكلف بالتجار بمقترح من اللجنة الوزارية المشتركة الدائمة، حيث تم تعديل ـحسب المادة 6 ـ شرط رئاسة الأمين العام لوزارة التجارة للجنة الوزارية المشترك الدائمة بممثل وزير التجارة، كما تم إدراج ممثل عن القطاع الوزاري المعني بالمنتوج الخاضع لنظام الرخص عندما لا يكون للقطاع ممثل دائم على مستوى اللجنة، التي تضم ممثلين عن وزارة المالية، الصناعة والمناجم، الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري والتجارة. كانت حكومة تبون قد أصدرت تعليمات حكومية نصّت على وقف استيراد 36 مادة، وفي 5 أوت الجاري منعت حكومة تبون استيراد 11 مادة، على غرار أدوات الترصيص الصحي والمحوّلات الكهربائية، الرخام النهائي، الغرانيت النهائي، الطوب والقرميد، السجادات، الصابون وكافة المنتجات والمستحضرات العضوية، المنتجات البلاستيكية، الأثاث الخشبي، الثريات وكل أنواع الفرينة سواء القمح أوالشعير، قبل أن يتدخل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الذي أمر وزير التجارة بتحرير السلع المحجوزة بالموانئ التي تم استيرادها قبل تطبيق قانون رخص الاستيراد، وتأتي تعليمة بوتفليقة بعد أن تلقى طعونا من طرف المستوردين المحجوزة سلعهم، إضافة إلى قيام مستوردي الجرانيت والرخام بوقفة احتجاجية أمام وزارة التجارة، بعد قرار منع استيراد الرخام والجرانيت، خاصة أن إقرار نظام الرخص على هذه المواد جاء بشكل مفاجئ، كون المستوردين قاموا بجميع مراحل الاستيراد من توطين بالبنوك وطلبها من طرف المصانع في الضفة الأخرى، خاصة أن البعض منهم لديهم عقود مع الموردين، وهو ما تسبب في نقص المواد، مؤكدا أن هذا القرار سيؤثر على سيرورة العمل، حيث اضطرت العديد من الورشات إلى غلق أبوابها وتسريح العمال.

 أسامة سبع

 

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