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تحدث عن لجنة تفتيشية فجائية لمراقبة سير المشروع

نسيب: تزويد أم البواقي بالمياه انطلاقا من سد بني هارون

  27 أوت 2017 - 20:01   قرئ 5 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
نسيب: تزويد أم البواقي بالمياه انطلاقا من سد بني هارون

كشف وزير الموارد المائية حسين نسيب، عن بداية عملية إيصال مياه سد وركيس بعين فكرون انطلاقا من سد بني هارون بميلة خلال الثلاثي الأول من سنة 2018 بالمدن الخمس الكبرى للولاية وهي عين البيضاء وعين مليلة وأم البواقي وعين فكرون، بالإضافة إلى عين كرشة لتضاف إليهم بلدية بريش.

ذكر الوزير خلال معاينته لمختلف الورشات المفتوحة بولاية أم البواقي أمس، بضرورة التسريع في وتيرة الأشغال خاصة بالورشة الخاصة بإنجاز خزانين بسعة 20 ألف لتر بعين فكرون، في الوقت الذي كشف متابعته لسيرورة المشروع ككل من خلال إرسال لجنة تفتيش دون الإعلان عن موعدها، مؤكدا حرصه على متابعة له عن طريق تقييم المسؤولين بالقطاع في الولاية للمشروع وإرسال محضر متابعة كل شهر، حتى يتسنى له حسبه الوقوف على مدى تقدم الأشغال بمختلف الورشات المفتوحة، في حين تطرق حسين نسيب إلى الأسباب التي أدت إلى تأخر تسليم المشروع الضخم وإيصال المياه إلى حنفيات الثلاثة مدن الكبرى الغربية ومن ثمة مدينتي عين البيضاء وعاصمة الولاية، مبرزا في سياق كلامه أن عملية إنجاز محطتي الضخ التي كانت موكلة مهامها إلى شركة إسبانية أفلست، مطمئنا في هذا الشأن أنه سيتم اقتناء مضختين جاهزتين للتنقل ووضعها في الأماكن المخصصة، للتعجيل وتيرة الإنجاز الخاصة بالمشروع الذي سيجنب أم البواقي مستقبلا النقص في المياه الصالحة للشرب أو الموجهة بعد ذلك للسقي، عن طريق إنشاء محيطات سقي ببئر الشهداء وسوق نعمان، لتضاف إلى محيط السقي بأولاد حملة.

الوزير قال إنه وضع مخططا استعجاليا لاستغلال مختلف الأنقاب والآبار للاستغلال بالولاية، لاحتواء الأزمة حتى يتم إيصال مياه سد وركيس إلى البلديات المعنية، مردفا أنه تم تدشين 5 آبار في انتظار 4 أخرى نهاية السنة، مشيرا إلى أنه سيتم استلام 9 سدود جديدة مطلع السنة المقبلة، منها 5 ستدخل حيز الخدمة قريبا ليصبح العدد الإجمالي للسدود بالجزائر 84 سدا بطاقة استيعاب تصل إلى 9 مليار متر مكعب، بينما وفي السياق ذاته، شدد الوزير اللهجة مع القائمين عليها، بعدما أبرز الوزير أهمية مشروع تحويل مياه الشرب انطلاقا من سد بني هارون مؤكدا على ضرورة احترام آجال الإنجاز.

رأفت قميني

 

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