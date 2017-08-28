إلى جانب الخلل بين العرض والطلب وضعف شبكة التخزين

بولنوار: غياب مخطط إنتاج وطني وراء ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية

أرجع الحاج الطاهر بولنوار رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الزيادة المبالغ فيها التي مست أسعار عدة منتوجات استهلاكية كالخضر والفواكه والبيض إلى عدة أسباب، في مقدمتها غياب مخطط إنتاج وطني، إضافة إلى الخلل الكبير الحاصل بين العرض والطلب، فضلا عن وجود خلل على مستوى شبكة التخزين، ناهيك عن غياب التنسيق بين وزارتي التجارة والفلاحة والمصالح التابعة لهما وكذا التجار.

قدم الحاج الطاهر بولنوار خلال المنتدى الذي نظمته جريدة الجزائر تفسيرات وأسباب للزيادة المبالغ فيها التي مست أسعار أغلب المواد الاستهلاكية في الأسوق الجزائرية أياما قبيل عيد الأضحى المبارك، إذ مست هذه الزيادات عدة منتوجات، على رأسها الخضر والفواكه والبيض، بعد أن طالتها زيادات بلغت ما بين 10 و15 %، مما يعتبر زيادة ثقيلة الحمل على عاهل المواطن الجزائري الذي أصبح هاجسه الأول والأخير مراقبة هذه الأسعار، وأمله الوحيد أن تصبح في متناوله وتعرف استقرارا يمكنه من قضاء أعياده الدينية ومناسباته الاجتماعية بنوع من الأريحية. وفي هذا السياق، أرجع رئيس أنكا أسباب هذه الزيادة في الأسعار إلى غياب مخطط إنتاج وطني يهتم بدراسة الكمية التي تتطلبها تغطية حاجات السوق الجزائرية، إذ ما زال الفلاح الجزائري ينتج بطريقة عشوائية لا بل بطريقة التخوف والحذر من الزيادة في الإنتاج التي قد تجعله يتكبد الكثير من الخسائر بسبب افتقاره لأماكن التخزين بالنسبة للمنتوجات القابلة للتخزين والنقص الكبير في مصانع التحويل الغذائي في الوطن بالنسبة للمنتوجات غير القابلة للتخزين، مما يضطره في غالب الأحيان إلى تكبد خسائر فادحة برميه للفائض أو بيعه بثمن لا يغطي حتى تكلفة إنتاجه. كما يعتبر الخلل في العرض والطلب الذي يتغير بطريقة مفاجئة من بين أهم أسباب هذه الزيادة، مضيفا إليها نفس المتحدث الخلل الذي يعاني منه المنتوج الجزائري فيما يخص شبكات التخزين وغرف التبريد ونقص أسواق الجملة والتجزئة على مستوى أغلب ولايات الوطن، مما يضيف تكاليف أخرى لنقلها وتحويلها يتحملها المواطن بنفسه، دون أن يفوّت ضيف المنتدى الحديث عن الحرائق الكبيرة التي مست مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية للوطن، مطالبا بإعادة النظر العاجل في التنسيق الحاصل بين وزارتي التجارة والفلاحة والجمعيات الوطنية الممثلة للتجار الجزائريين.